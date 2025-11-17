Prima pagină » Actualitate » Câte zile de CONCEDIU fără plată ai voie să îți iei și cum îți afectează vechimea în muncă. Legea este clară, în acest caz

Câte zile de CONCEDIU fără plată ai voie să îți iei și cum îți afectează vechimea în muncă. Legea este clară, în acest caz

17 nov. 2025, 21:57, Actualitate
Câte zile de CONCEDIU fără plată ai voie să îți iei și cum îți afectează vechimea în muncă. Legea este clară, în acest caz
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Concediul fără plată este modalitatea legală prin care un angajat poate cere suspendarea temporară a raportului de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru formare profesională, fără a primi salariu în perioada respectivă.

Acest drept este reglementat clar în Codul Muncii, iar durata şi condiţiile de acordare se stabilesc, de regulă, în contractul colectiv aplicabil sau în regulamentul intern al angajatorului.

Practic, legea nu impune o durată maximă generală pentru concediul fără plată, dar perioada se negociază între angajat şi angajator şi poate fi prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern.

Deci, în absenţa unor prevederi interne sau colective, durata rămâne la aprecierea părţilor, dar refuzul nejustificat al angajatorului poate fi considerat abuziv.

Joburile de top management sunt de regulă ocupate de persoane de peste 40 de ani / Sursa foto: Shutterstoclk - caracter ilustrativ

Sursa foto: Shutterstock – caracter ilustrativ

Există și reguli speciale, atunci când concediul fără plată are ca scop formarea profesională: cererea trebuie depusă cu cel puţin o lună înainte, iar perioadele astfel petrecute pot fi reglementate distinct.

Unele tipuri de concediu pentru formare sunt considerate vechime în muncă, potrivit condiţiilor legale. În practică este important să verificaţi prevederile art. 155–156 din Codul Muncii şi regulamentul intern al angajatorului.

Cum afectează concediul fără plată vechimea în muncă şi pensia

În general, perioadele de concediu fără plată nu sunt trecute ca vechime în muncă şi nici nu constituie stagiu de cotizare la pensie, pentru că nu există contribuţii plătite pentru acea perioadă. Asta înseamnă că, dacă staţi o perioadă îndelungată în concediu neplătit, vechimea contabilizată pentru calculul pensiei se reduce, iar drepturile la pensie pot scădea corespunzător.

Dar există și excepţii: concediul fără plată pentru formare profesională, acordat conform prevederilor legale, poate fi asimilat vechimii în muncă, iar alte situaţii speciale prevăzute de acte normative pot trata diferit anumite perioade.

Totodată, legislaţia prevede clar că absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă atunci când se calculează drepturile aferente, ceea ce face esenţială diferenţierea tipului de concediu solicitat.

  • Verificaţi regulamentul intern sau contractul colectiv: acolo se stabileşte, de obicei, durata maximă şi condiţiile.
  • Dacă plecaţi în concediu fără plată gândiţi-vă că, în majoritatea cazurilor, perioada nu va contribui la vechimea în muncă şi la stagiul de cotizare pentru pensie.
  • Pentru concediul fără plată solicitat în scopul formării profesionale există proceduri şi termene speciale. Aceste perioade pot, în anumite condiţii, să fie recunoscute ca vechime.
  • Dacă angajatorul refuză fără motive rezonabile, există căi legale de contestare: refuzul abuziv poate fi atacat în instanţă.

În concluzie, concediul fără plată este o soluţie flexibilă, utilă în multe situaţii personale sau profesionale, dar vine cu unele costuri la nivelul drepturilor sociale pe termen lung, scrie Playtech.

Înainte de a accepta o perioadă neplătită, cereţi lămuriri clare în scris despre consecinţele asupra vechimii şi a contributivităţii la pensie și, dacă e cazul, solicitaţi ca perioada să fie reglementată ca formare profesională pentru a nu pierde drepturile.

Citește și

CONTROVERSĂ Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist
21:59
Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist
VIDEO AUR contestă la CCR propunerile pentru TVR și Radio: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR
21:21
AUR contestă la CCR propunerile pentru TVR și Radio: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR
Isterie în România, calm în Ucraina. În timp ce noi evacuăm oamenii din cauza navei cu GPL, ucrainenii spun că nu există niciun pericol. Întrerup doar alimentarea cu apă 30 de minute
20:45
Isterie în România, calm în Ucraina. În timp ce noi evacuăm oamenii din cauza navei cu GPL, ucrainenii spun că nu există niciun pericol. Întrerup doar alimentarea cu apă 30 de minute
VIDEO Lui Cătălin Drulă i se prăbușește programul politic la propriu. Una dintre planșele electorale a căzut peste candidatul USR în timpul unei conferințe de presă
20:41
Lui Cătălin Drulă i se prăbușește programul politic la propriu. Una dintre planșele electorale a căzut peste candidatul USR în timpul unei conferințe de presă
VIDEO Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
18:55
Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
FOTO-VIDEO Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
18:30
Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
Mediafax
Schimb cultural neașteptat: un artefact egiptean descoperit într-o bucătărie romană veche de 2.000 de ani
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa
Mediafax
Cel mai lung pod din lume: două ore de călătorie spectaculoasă
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
A fost sau nu marele scriitor Mihail Sadoveanu „vândut” comuniștilor? „Pe de-o parte este amuzant”
SPORT 🚨 Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”
21:16
🚨 Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”
EXTERNE Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
20:25
Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
EXTERNE Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
20:04
Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
20:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
19:57
Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
NEWS ALERT Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
19:38
Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil