Poți sau nu să fii concediat după ce te întorci din concediul de creștere copil. Ce prevede legea

După ce s-a încheiat perioada de concediu pentru creșterea copilului, salariații se pot întreba dacă angajatorul are dreptul să îi concedieze. Legea din România prevede protecții clare în acest sens, dar există și condiții și excepții care ar trebui cunoscute.

Prevederile acestea sunt actualizate pentru anul 2025 și este esențial ca fiecare părinte care reintră în câmpul muncii să le cunoască.

Protecție împotriva concedierii după concediul de creștere a copilului

Salariații din România au dreptul la concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani sau trei ani în cazul unui copil cu dizabilități. Mai mult, salariații aflați în concediu pentru creșterea copilului, dar și cei care beneficiază de stimulentul de inserție nu pot fi concediați, cu excepția cazurilor de reorganizare judiciară sau falimentului.

Angajatorul are obligația să reintegreze salariatul care a fost în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului. El nu poate concedia angajatul care vine din acest tip de concediu timp de 6 luni de la data reluării activității. În același timp, salariatul are dreptul să se întoarcă pe același post sau pe un post echivalent dacă poziția anterioară nu mai există.

Când poate lua angajatorul măsuri de concediere

Legea prevede și situații în care concedierea este posibilă. Angajatorul poate proceda la încetarea contractului individual de muncă dacă are loc reorganizare judiciară, faliment sau dacă postul nu mai există pentru motive obiective. Excepțiile acestea sunt puse în legislație pentru a preveni abuzul, dar și pentru a nu bloca funcționarea normală a angajatorului.

În momentul revenirii din concediul de creștere a copilului, salariatul trebuie să fie informat de angajator asupra drepturilor lui, printre care se numără aceea de a fi reintegrat în condiții similare cu cele de dinainte. Dacă postul nu poate fi păstrat, angajatorul trebuie să ofere un alt post echivalent. În cazul în care angajatorul încalcă aceste obligații, salariatul are dreptul să conteste decizia sau să solicite daune.

Recomandările autorului: