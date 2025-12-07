Câte zilele cu dezlegare la pește au mai rămas până la Crăciun

În Postul Crăciunului, credincioșii ortodocși sunt îndemnați la cumpătare, rugăciune, fapte bune, dar și împăcare cu aproapele.

Iată care sunt zilele rămase pentru dezlegare la pește, până la Crăciun.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului

Deși este unul dintre cele patru mari posturi din an, Postul Nașterii Domnului este unul mai ușor pentru credincioșii ortodocși deoarece în zilele de sâmbătă și duminică au voie să mănânce preparate din pește.

Excepție fac prima, dar și ultima săptămână din post.

În afară de zilele mai sus menționate, dezlegarea la pește se dă și de sărbători. Potrivit calendarului publicat de Biroul de presă al Patriarhiei Române, ultimele două sărbători cu dezlegare la pește sunt:

Marți, 9 decembrie – zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana;

Joi, 18 decembrie – Sf. Cuv Daniil Sihastrul.

De asemenea, duminică, 7 decembrie, este zi de dezlegare pentru credincioși. În această zi este sărbătorită, potrivit Calendarului Ortodox, Sfânta Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş.

Totodată, dezlegări la pește sunt și în weekendul viitor, sâmbătă – 13 decembrie, și duminică – 14 decembrie.

Potrivit Patriarhiei Române, zilele cu dezlegare sunt marcate în calendar fie prin mențiunea „(Dezlegare la pește)”, fie prin simbolul unui pește.

În ultima sâmbătă și duminică înainte de Crăciun, zilele de 20 și 21, nu va mai fi dezlegare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandările ANPC pentru zilele cu dezlegare la pește din postul Crăciunului: „Acordaţi o atenţie deosebită aspectului exterior al produsului”

Dezlegare la PEȘTE. Românii mănâncă 7 kilograme de pește anual