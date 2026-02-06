Prima pagină » Actualitate » Chilipirul din deșert. Prețul fabulos pentru care se poate achiziționa o dărăpănătură în Neverland. Cât costă asta…și unde este…

Rene Pârșan
06 feb. 2026
O propietate exclusivistă a fost scoasă la vânzare în Asutralia. Paradisul se află în localitatea Fentons Creek, la aproximativ 30 de kilometri de orașul St Arnaud și la circa 226 km nord-vest de Melbourne, nu foarte departe de România. Este vorba de fosta școală, împreună cu un teren de 2,02 hectare. Pentru Australia, o gradenă de garsonieră cu eucalipt.

Imobilul, mai degrabă o ruină, a fost n trecut o școală, iar acum este promovat pe piața imobiliară ca un proiect pentru cei dispuși să investească timp și bani într-o renovare completă.

Greg Fathers, reprezentant al agenției Property Plus Real Estate Rural, a explicat că proprietatea se află în localitatea Fentons Creek, la aproximativ 30 de kilometri de orașul St Arnaud și la circa 226 km nord-vest de Melbourne. Fosta școală este scoasă la vânzare împreună cu un teren de 2,02 hectare, pentru Australia, o gradenă de garsonieră.

Deși clădirea nu mai dispune de instalații funcționale, interesul cumpărătorilor este ridicat, iar agenții imobiliari estimează că proprietatea va fi cumpărată, cel mai probabil, de cineva care își dorește o casă de vacanță sau un refugiu în mijlocul naturii.

Prețul cerut este mult sub media regională a unei locuințe din statul Victoria, unde o casă costă în medie aproximativ 618.000 de dolari, fapt care explică interesul crescut.

Clădirea păstrează doar elementele de bază: pereții și acoperișul, după cum a explicat agentul imobiliar. În interior se mai găsesc un încălzitor pe lemne și un coș de fum în fosta sală de clasă. „Practic, cumperi scheletul clădirii. Pereții și acoperișul există, dar cam atât”, a declarat Fathers.

Localitatea Fentons Creek este extrem de mică, având doar 27 de locuitori la recensământul din 2021. Documentele istorice arată că școala a fost inaugurată în 1879 și închisă în 1973.

Terenul este înconjurat de arbori de eucalipt și include și un mic iaz, elemente naturale care au contribuit la creșterea interesului pentru proprietate. Deși clădirea nu este conectată în prezent la apă sau electricitate, rețelele se află peste drum, ceea ce ar permite racordarea în viitor.

După închiderea școlii, terenul a fost cumpărat de o familie de fermieri din zonă, care intenționa să transforme clădirea într-un muzeu local, însă proiectul nu a mai fost realizat.

Potrivit agentului imobiliar, coșmelia are câteva caracteristici arhitecturale atractive, precum tavanele înalte, lambriurile și podelele din lemn, elemente care ar putea fi valorificate într-un proiect de renovare.

Mai mult, demolarea și construirea unei clădiri noi ar putea fi dificil de autorizat, deoarece terenul se află într-o zonă agricolă unde autoritățile pot respinge proiectele de construcții noi. Din acest motiv, renovarea fostei școli este considerată o variantă mai realistă pentru viitorul proprietar.

