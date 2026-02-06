Bolojan, criticat dur de Crin Antonescu: „Se manifestă ca un veritabil USR-ist”

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Crin Antonescu a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că modul în care acesta conduce Guvernul generează tensiuni în coaliție și nemulțumiri în interiorul Partidului Național Liberal.

Conflicte în coaliție și nemulțumiri în PNL

Antonescu a afirmat că actuala coaliție guvernamentală funcționează cu dificultate, iar una dintre cauze ar fi influența USR în actul de guvernare. Acesta consideră că deciziile și numirile făcute de Ilie Bolojan alimentează nemulțumirile în rândul liberalilor tradiționali.

”În calitate de cetățean, spun ce am spus recent, stârnind mari supărări, și anume că, după părerea mea, dl Bolojan, cu tot ceea ce face, se manifestă ca un veritabil USR-ist.

Ce se intampla astazi este că avem o coaliție care se mișcă foarte greu, au loc conflicte zilnice, cauzate în principal de prezența USR la guvernare, dar nu e treaba mea, eu în campanie am spus dacă e cazul să intre și USR la guvernare și am spus ca din punctul meu de vedere nu are ce căuta dacă vrem o minimă coerență a unui Guvern În care există și PSD-ul. Are reverberațiile ei în PNL, nu au cum vedea cu ochi buni vechii liberali că, din toate numirile făcute de dl Bolojan, toți sunt din USR”, a declarat Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

AUTORUL RECOMANDĂ