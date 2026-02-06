Scandal la Olimpiadă. Un schior britanic a scris cu urină în zăpadă: „„F*** ICE”

E scandal la Olimpiadă. „Trădătorul” de la Jocurile Olimpice de iarnă care a abandonat America pentru a concura în echipa Marii Britanii postează o fotografie în care „urinează” cuvintele „F*** ICE” în ​​zăpadă – exact când JD Vance sosește la Milano, scrie Daily Mail.

Schiorul britanic Gus Kenworthy a lansat un atac grafic la adresa oficialilor americani de imigrare, susținând că a urinat cuvintele „la dracu’ cu gheața” în zăpadă cu doar câteva zile înainte de a participa la Jocurile Olimpice.

Schiorul în vârstă de 34 de ani a postat imaginea pe contul său de Instagram, însoțit de un apel către cei 1,2 milioane de urmăritori ai săi să se mobilizeze împotriva agenției americane de imigrare extrem de controversate, ai cărei ofițeri au ucis doi cetățeni americani în timpul unei represiuni din Minnesota.

Prezența lor în Italia, ca parte a departamentului de securitate al delegației americane, a provocat deja revoltă la nivel local, primarul orașului Milano descriind grupul drept „o miliție care ucide”. Proteste au apărut în ultima săptămână și sunt așteptate și vineri în jurul ceremoniei de deschidere, la care va participa vicepreședintele american JD Vance.

Kenworthy, care concurează pentru echipa Marii Britanii la schi freestyle și a câștigat argintul olimpic pentru SUA în 2014 și spune că a fost numit „trădător” de atunci, a intrat acum în polemică cu fotografia sa.

Kenworthy, care s-a născut în Marea Britanie, dar locuiește în Colorado, a riscat să provoace Comitetul Olimpic Internațional, deoarece carta olimpică prevede: „Niciun fel de demonstrație sau propagandă politică, religioasă sau rasială nu este permisă în niciun loc olimpic.”