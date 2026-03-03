Prima pagină » Actualitate » Catedrala Națională a ajuns în universul jocului Minecraft, unul dintre cele mai populare jocuri video din istorie. Ce a spus Biserica

03 mart. 2026, 11:01, Actualitate
Catedrala Națională a ajuns în jocul video Minecraft. Utilizatorii pot explora liber clădirea monumentală de creație ortodoxă din București, a transmis creatorul celebrului joc video.

Catedrala Națională a fost reconstruită în jocul video Minecraft în mediul virtual, în cadrul unui proiect realizat pe serverul Orthocraft din joc, potrivit Basilica, citată de ProTv.

„Această reconstrucție surprinde amploarea impresionantă a catedralei reale, de la interiorul vast și cupola impunătoare până la iconografie, candelabre și detalii arhitecturale, toate recreate cu acuratețe și cu respect pentru tradiția ortodoxă”, a transmis creatorul serverului de Minecraft printr-o postare pe pagina sa de Instagram.

Utilizatorii serverului pot explora liber catedrala, ei au posibilitatea să descopere și alte biserici, mănăstiri și ansambluri ortodoxe reconstituite din zone diferite ale lumii. Totodată, cei interesați se pot alătura comunității și pot contribui la astfel de reconstrucții ale spațiilor inspirate din patrimoniul creștin, precizează sursa citată.

Serverul este considerat primul din lume dedicat exclusiv credinței creștin-ortodoxe, arhitecturii sacre, istoriei și vieții comunitare creștine. Inițiativa își propune să aducă împreună pasionați de jocuri, tineri, creatori digitali și credincioși, într-un spațiu virtual în care credința este exprimată prin creație și respect față de tradiția creștină, mai spune Basilica.

Minecraft este un joc video independent de tipul sandbox și este scris în limbajul de programare Java, el a fost inițial dezvoltat de Markus Alexej Persson și ulterior de compania suedeză Mojang.

A fost lansat în 2009, iar după aproape două decenii de existență, are peste 210 milioane de jucători activi pe lună, ceea ce îl plasează ca fiind unul dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile.

