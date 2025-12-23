Catedrala Națională se redeschide de Sărbători. Patriarhia Română a anunțat intervalul orar în care poate fi vizitată

Catedrala Națională se redeschide, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Patriarhia Română a anunțat care va fi intervalul orar în care lăcașul sfânt poate fi vizitat. Potrivit datelor, se va deschide chiar în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 2025, începând cu ora 09:00.

Când va fi deschisă Catedrala Națională

Catedrala Națională va fi deschisă în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 17:00.

„Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia.

De menționat faptul că în perioada menționată mai sus, la Catedrala Națională nu vor fi săvârșite slujbele liturgice. În schimb, credincioșii care doresc să ia parte la aceste slujbe o pot face la Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

„Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârșite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului", anunță Patriarhia Română, printr-un comunicat.

De altfel, accesul în lăcașul sfânt nu va mai fi permis din data de 9 ianuarie 2026. Catedrala Naţională va fi din nou închisă, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Sursă foto: Mediafax Foto / Gândul