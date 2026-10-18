Am făcut calculul. În funcție de salariul tău, de câți ani de muncă ai nevoie pentru a ieși la pensie cu 7.000 lei net.

Mulți români se întreabă ce pensie vor dobândi când vor ajunge la vârsta necesară pensionării sau câți ani trebuie să muncească pentru a obține o sumă decentă. Astfel, am făcut calculul și am aflat câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 7.000 de lei pe lună.

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Pentru a obține o pensie netă de 7.000 lei, este nevoie de o pensie brută de 7.556 lei. Așadar, pentru a ajunge la o pensie brută de 7.556 lei/lună, ai nevoie de un total de 93,28 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023).

Punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt:

a) anii 26 – 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct)

b) anii 31 – 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct)

c) peste 35 de ani: +1,00 punct/an

Scenarii salariale

Desigur, totul depinde și de salariu. Au fost analizate următoarele scenarii salariale:

Salariu mediu pe economie: 49 ani necesari.

Salariu peste medie (+50% salariu mediu): 37 ani necesari.

Salariu mare (2 x salariu mediu): 30 ani necesari.

Salariu foarte mare (3 x salariu mediu): 24 ani necesari.

Cum îți poți verifica anii de cotizare

Persoanele care vor să afle câți ani au contribuit la sistemul public de pensii își pot verifica situația prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice. Evidența stagiului de cotizare și a veniturilor pentru care au fost plătite contribuții este importantă pentru estimarea pensiei viitoare.