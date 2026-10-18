Am făcut calculul. În funcție de salariul tău, de câți ani de muncă ai nevoie pentru a ieși la pensie cu 7.000 lei net.
Mulți români se întreabă ce pensie vor dobândi când vor ajunge la vârsta necesară pensionării sau câți ani trebuie să muncească pentru a obține o sumă decentă. Astfel, am făcut calculul și am aflat câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 7.000 de lei pe lună.
Pentru a obține o pensie netă de 7.000 lei, este nevoie de o pensie brută de 7.556 lei. Așadar, pentru a ajunge la o pensie brută de 7.556 lei/lună, ai nevoie de un total de 93,28 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023).
a) anii 26 – 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct)
b) anii 31 – 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct)
c) peste 35 de ani: +1,00 punct/an
Desigur, totul depinde și de salariu. Au fost analizate următoarele scenarii salariale:
Persoanele care vor să afle câți ani au contribuit la sistemul public de pensii își pot verifica situația prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice. Evidența stagiului de cotizare și a veniturilor pentru care au fost plătite contribuții este importantă pentru estimarea pensiei viitoare.