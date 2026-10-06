Calcul complet. Câți ani trebuie să muncești ca să primești 6.000 lei pensie, la bătrânețe

Gândul a realizat calculul complet: Află câți ani trebuie să muncești ca să primești 6.000 lei pensie, la bătrânețe.

Calcul complet

Pentru o pensie netă de 6.000 lei, este nevoie de o pensie brută de 6.704 lei, relevă calculul Gândul.

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În consecință, calculele care urmează sunt făcute pentru 6.704 lei brut.

Pentru a reuși să ai o pensie brută de 6.704 lei/lună, ai nevoie de un total de 82,76 puncte în sistemul public de pensii.

Punctele de sustenabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt:

anii 26 – 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct)

anii 31 – 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct)

peste 35 de ani: +1,00 punct/an

Desigur, totul depinde și de salariu. Au fost analizate următoarele scenarii salariale:

salariu mediu pe economie: 44 ani de munca necesari pt a ajunge la pensie 6.000 lei net

salariu bun (+50% salariu mediu): 34 ani ani de munca necesari

salariu foarte bun (dublul salariului mediu): 28 ani de munca necesari

salariu exceptional (triplul salariului mediu): 22 ani de munca necesari

Câți ani trebuie să lucrezi pentru o pensie de 10.000 lei

Câți ani trebuie să lucrezi în România, cu carte de muncă, pentru a ajunge la o pensie de 10.000 lei, la bătrânețe?

Pentru o pensie netă de 10.000 lei, pensia brută trebuie să fie 11.642 lei/lună. Astfel, pentru a ajunge la o pensie brută de 11.642 lei/lună, un român are nevoie de un total de 143,73 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023, unde Valoarea Punctului de Referință VPR = 81 lei).

Numărul de ani necesari pentru a ajunge la această pensie diferă însă semnificativ în funcție de salariul avut pe parcursul carierei. Cu cât venitul este mai mare în raport cu salariul mediu pe economie, cu atât se acumulează mai multe puncte de pensie.

Un rol important îl au și punctele de stabilitate, acordate pentru vechimea de peste 25 de ani.

Punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt: