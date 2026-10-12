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Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 lei pe lună

Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 lei pe lună
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Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 de lei pe lună. Află mai jos scenariile posibile.

Mulți români se întreabă ce pensie vor dobândi când vor ajunge la vârsta necesară pensionării sau câți ani trebuie să muncească pentru a obține o sumă decentă. Astfel, am făcut calculul și am aflat câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 de lei pe lună.

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Pentru o pensie netă de 3.000 de lei este nevoie de o pensie brută de tot 3.000 de lei (nu depășește pragul impozabil, care este tocmai de 3.000 de lei).

Astfel, avem următoarele calcule:

  • pentru a ajunge la o pensie brută de 3.000 de lei/lună, ai nevoie de un total de 37.04 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023, unde Valoarea Punctului de Referință: VPR = 81 lei)

  • punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt: a) anii 26 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct) b) anii 31 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct) c) peste 35 de ani: +1,00 punct/an

Scenarii salariale

Desigur, totul depinde și de salariu. Au fost analizate următoarele scenarii salariale:

  • salariu minim pe economie: 32 ani necesari

  • salariu mediu pe economie: 26 ani necesari

  • salariu peste medie (+50% salariu mediu): 22 ani necesari

  • salariu bun (dublul salariului mediu): 18 ani și 6 luni necesari

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