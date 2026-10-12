Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 lei pe lună

Câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 de lei pe lună. Află mai jos scenariile posibile.

Mulți români se întreabă ce pensie vor dobândi când vor ajunge la vârsta necesară pensionării sau câți ani trebuie să muncească pentru a obține o sumă decentă. Astfel, am făcut calculul și am aflat câți ani trebuie să lucrezi cu carte de muncă, pentru a ieși la pensie cu 3.000 de lei pe lună.

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Pentru o pensie netă de 3.000 de lei este nevoie de o pensie brută de tot 3.000 de lei (nu depășește pragul impozabil, care este tocmai de 3.000 de lei).

Astfel, avem următoarele calcule: