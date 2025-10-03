Prima pagină » Actualitate » Câți bani primește un livrator Glovo care lucrează pe timp de ploaie. Ce sunt „bonusurile de vreme rea”

03 oct. 2025, 14:44, Actualitate
Ce salariu încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie / foto: colaj Shutterstock

Un livrator Glovo și-a expus experiența personală și a vorbit despre banii pe care îi încasa în perioada în care livra mâncare clienților. Iată câți bani primește o persoană care lucrează pe timp de ploaie și ce reprezintă „bonusurile de vreme rea”.

Platformele de livrare a mâncării sunt tot mai populare printre utilizatori. La doar câteva click-uri distanță, clienții plasează comenzile, le pot plăti chiar online, apoi așteaptă să le fie livrate preparatele. Deși pentru clienți poate părea un lucru ușor, în cazul livratorilor situația poate fi mult mai diferită, mai ales când comenzile trebuie să fie aduse la timp, iar drumul este presărat de condiții meteorologice nefavorabile.

Un livrator își expunea, în urmă cu 3 ani, propria experiență. La momentul respectiv, livratorul oferea un exemplu referitor la suma primită în urma unei comenzi, arată CANCAN.

„Cum în ultimul timp s-a tot vorbit despre platformele de food delivery, aș vrea și eu să fac cunoscut un lucru – taxa de vreme rea. 2-3 lei sau cât o mai fi, bani ce se pretind în plus la plasarea unei comenzi atunci cand afară plouă. Ați crede că acesșia se duc integral la livrator, însă după ceva experiență de livrat cu Glovo vă spun că, în realitate, curierul ajunge să primească doar câteva zeci de bani (chiar în momentul asta am calculat cu telefonul în mână, pentru o comandă de 9.18 lei, aș ajunge să primesc 9.48 dacă mi se dă bonusul de vreme rea, după ce clientul plătește câțiva lei buni în plus)”, povestea utilizatorul pe platforma Reddit.

Ce sunt „bonusurile de vreme rea”?

Acestea reprezintă o anumită sumă plătită în plus de client, atunci când livrările se efectuează în timpul condițiilor meteorologice nefavorabile. Teoretic, aceste bonusuri ar trebui să îi stimuleze pe curieri să iasă pe traseu pentru a livra comenzi și să le acopere efortul suplimentar depus atunci când plouă sau ninge. În practică, însă, situația nu arată la fel. Deși clienții achită o suprataxă de câțiva lei, livratorul ajunge să primească doar o fracțiune din acea sumă.

Sursă foto: colaj Shutterstock

