Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de BLACK FRIDAY, în acest an. Pentru mulți tineri, acesta este momentul cheie al anului

Unul din șapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 lei de Black Friday, în 2025, adică mai mult cu 60% decât acum 2 ani, conform unui studiu recent. Conform acestuia, dintre românii care sunt familiarizați cu fenomenul „Vinerea Neagră”, mai mult de jumătate au declarat că urmează să facă achiziții în acest an.

Când vorbim de generații, pentru cinci din 10 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 20 și 4 de ani este momentul cheie al anului, iar când vine vorba de câți bani vor să scoată românii din pușculițe, vedem că unul din trei potențiali cumpărători vrea să cheltuiască peste 3.000 lei.

De asemenea, unul din șapte români se gândește la achiziții de peste 5.000 lei, iar numărul acestora este mai mare cu 60% față de anul 2023, potrivit Digi 24.

Iar dacă ne întrebăm pe ce vor românii să cheltuiască banii în 2025, topul arată astfel pe primul loc se află electrocasnicele mici, în proporție de 39% pe locul doi sunt televizoarele, urmate de haine, telefoane mobile, mașini de spălat și frigidere. Ziua cu cele mai mari reduceri din an are loc, oficial, pe 7 noiembrie.

Pentru acest studiu au fost chestionate peste 2.000 de persoane, prin interviuri telefonice, în perioada 15-21 octombrie.