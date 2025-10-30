Prima pagină » Actualitate » Reduceri de Black Friday 2025. Unele magazine au furat startul

30 oct. 2025, 14:40, Actualitate
Au început promoțiile de Black Friday. Deși vinerea cu cele mai mari reduceri din an este, oficial, săptămâna viitoare, mulți comercianți îi ademenesc pe clienți cu oferte încă de acum. Reprezentanții magazinelor și ai firmelor de curierat se așteaptă la o creștere a numărului de comenzi, cu cel puțin 20% față de anul trecut. Așa că, au chemat mai mulți oameni la muncă.

Acest comerciant a început promoțiile de Black Friday în urmă cu câteva zile, iar în deposit se lucrează deja pentru împachetarea și expedierea coletelor. Faptul că unele magazine online au furat startul se simte și în depozitele firmelor de curierat, unde ritmul este alert.

Ziua de luni, 10 noiembrie, este preconizată a fi cea mai aglomerată zi pentru acest depozit. Se vor sorta 850.000 de colete, care vor ajunge mai apoi la clienți. În total, peste 10.000 de curieri vor fi pe traseu și vor livra în toată țara produsele comandate de Black Friday.

Potrivit unui sondaj recent, doar 15% dintre respondenți spun că vor cheltui mai mult ca în 2024, în această ediție Black Friday, în timp ce 22% declară că nu vor cumpăra nimic. Peste jumătate dintre participanți consideră că reducerile din acest an vor fi mai mici decât cele de anul trecut. Cu toate acestea, estimările celor implicați sunt optimiste. Oficial, Black Friday este vineri, 7 noiembrie 2025, potrivit Știrile Pro TV. 

