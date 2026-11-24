Furtul de mașini este, practic, o tradiție în seria GTA, însă Grand Theft Auto VI a găsit, se pare, o modalitate de a transforma această activitate infracțională într-o experiență cu totul neașteptată. Jucătorii care încearcă să fure un vehicul electric inspirat de Tesla au descoperit că sistemul antifurt al acestuia poate bloca ușile, prelua controlul asupra mașinii și îl poate livra pe nefericitul hoț direct în mâinile poliției.

Această descoperire a devenit rapid o sursă de amuzament în rândul jucătorilor, mai ales că vehiculul fictiv pare să fi luat ideea de conducere autonomă puțin prea în serios. Vehiculul aflat în centrul acestui incident aparține mărcii Coil – producătorul fictiv de vehicule electrice creat de Rockstar, care este un corespondent al mărcii reale Tesla. Cea mai interesantă caracteristică a sa nu are nicio legătură cu accelerația, performanța bateriei sau designul futurist, relatează IGGM.

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Ce se întâmplă dacă furi o mașină Tesla în jocul GTA 6

În imaginile care circulă online, un jucător încearcă să fure vehiculul, doar pentru a descoperi că ușile și geamurile se blochează. În loc să-i permită jucătorului să plece la volanul noii sale mașini de lux, vehiculul își activează sistemul de securitate și preia situația sub control. Rezultatul este aproape opusul a ceea ce un jucător de GTA s-ar aștepta de la un furt auto reușit. În loc să scape cu un vehicul nou, jucătorul devine pasager într-o mașină care, se pare, este mult mai dedicată respectării legii decât proprietarul său.

Partea cea mai amuzantă este modul în care sistemul de securitate gestionează situația. Conform relatărilor din timpul jocului și imaginilor disponibile, încercarea de a fura un vehicul Coil poate declanșa o secvență în care mașina își blochează ușile și geamurile, împiedicând jucătorul să preia controlul. În funcție de situație, mașina se poate deplasa singură către o secție de poliție din apropiere sau poate menține hoțul blocat în interior, așteptând sosirea forțelor de ordine, mai scrie sursa citată anterior.

Care este metoda de „evadare”

Din fericire, jucătorii nu sunt complet neajutorați odată ce sistemul antifurt se activează. Metoda de evadare semnalată este surprinzător de simplă: spargi geamul și ieși afară înainte ca vehiculul să ajungă la poliție.

Totuși, jucătorii nu ar trebui să creadă că spargerea geamului garantează o scăpare sigură. Această acțiune rezolvă doar problema imediată de a fi blocat în interiorul vehiculului. Poliția poate continua urmărirea personajului, iar mașina furată nu mai este, în mod evident, un mijloc de evadare tocmai util.