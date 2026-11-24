Fosta tenismenă Simona Halep a reacționat după incendiul devastator de la hotelul Alpin din Poiana Brașov. Incidentul a avut loc la doar câteva sute de metri de unitatea turistică pe care sportiva o deține.

Incendiul izbucnit în seara zilei de 22 noiembrie la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a afectat acoperișul, mansarda și ultimele 3 etaje. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate, iar pompierii au avut o intervenție dificilă care a durat ore întregi. Simona Halep a transmis un mesaj de solidaritate, dar și de apreciere pentru salvatori.

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Simona Halep s-a arătat întristată de incendiul de la Hotelul Alpin și a transmis un mesaj de susținere pentru pompierii care intervin. Hotelul se află la aproximativ 400 de metri de proprietatea fostei jucătoare de tenis.

„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță. Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a fost mesajul Simonei Halep postat pe secțiunea Story de pe Instagram.

Pompierii s-au luptat ore în șir cu incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov

Incendiul a izbucnit duminică seara, iar ISU Brașov a fost alertat în jurul orei 19:30. La început au intervenit autospeciale de stingere, autoscări și echipaje medicale, ulterior efectivele fiind suplimentate. Nu au fost raportate victime. Circa 150 de persoane au fost evacuate. Misiunea a fost una dificilă pentru pompieri, aceștia luptându-se ore în șir cu incendiul.

La fața locului, pompierii au monitorizat focarele cu ajutorul camerelor cu termoviziune și al unei drone, iar echipajele au fost schimbate periodic. Incendiul a afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați, inclusiv acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje.