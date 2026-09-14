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Mihai Găinușă îl ironizează pe Măruță, după ce i-a luat locul lui Denise Rifai la Furnicuțele. „Acest Kylie «Legender» din familia Kardashian de România”

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Cătălin Măruţă şi Denise Rifai au ajuns ţinta glumelor lui Mihai Găinuşă. Realizatorul TV a comentat, ironic, schimbările din televiziune şi a transformat „Furnicuţele” într-un mic concurs de jocuri de cuvinte. În cea mai recentă ediţie a emisiunii sale de YouTube, „La mintea cocoşului”, Mihai Găinuşă a făcut haz de mutarea lui Cătălin Măruţă la Antena 1 şi de plecarea lui Denise Rifai din „Furnicuţele”, scrie paginademedia.ro.

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„Marea noutate este jongleria TV prin care Cătălin Mămăruţă face schimb de tricouri cu Denise Rifai”, a spus Găinuşă.

Găinuşă a făcut şi glume legate de dosarul de la DNA în care Denise Rifai este suspectă, alături de Primarul General, Ciprian Ciucu.

„Acum Denise are mai mult timp pentru audieri… adică pentru audiţii… pentru o nouă emisiune”, a delarat Găinușă în emisiune.

„Mă furnică să zic mai multe”

„Marea noutate este jongleria TV prin care Cătălin «Mămăruţă» face schimb de tricouri cu Denise Rifai. Da, Denise părăseşte «furnicarul». Şi între Blană şi Scamă nu mai e o damă, ci acest Kylie «Legender» din familia Kardashian de România, Cătălin «Mămăruţă». După ce ai mâncat miere din stupul Pro TV-ului, acum îi ia şi Furnicuţele fetei. Acum Denise are mai mult timp pentru audieri… adică pentru audiţii… pentru o nouă emisiune. Mă furnică să zic mai multe, dar poate o să am şi eu o emisiune la televizor şi o să-i zic Termitele. Cu sloganul «mai termitaţi mă»”, a mai spus Găinușă.

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