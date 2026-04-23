Prima pagină » Actualitate » Caz controversat: un german de 86 de ani, suspect că și-a ucis partenera, a fost predat Ambasadei Germaniei. De ce l-au lăsat liber autoritățile

Un cetățean german în vârstă de 86 de ani, suspect că și-ar fi ucis iubita mult mai tânără, a fost lăsat în libertate de procurori. După ce a declarat că nu are unde să locuiască și nu dispune de resurse financiare, bărbatul a fost predat în grija Ambasada Germaniei.

Jurgen Heinz le-a povestit anchetatorilor cum și-a ucis iubita în timpul unui conflict izbucnit în locuința femeii.

Femeia, mult mai tânără și pasionată de kick-boxing

Din declarațiile sale reiese faptul că femeia, cu 56 de ani mai tânără și pasionată de kick-boxing, ar fi devenit agresivă, pe fondul consumului de alcool. La interogatoriu, germanul a povestit că el doar s-a apărat folosindu-se de cârjele cu care se deplasa.

Incidentul a avut loc în apartamentul femeii, iar polițiștii au fost alertați în jurul orei 3 dimineața. Vecinii au sunat la 112, rugați de bărbat să îl ajute. El le-a spus că s-a certat cu iubita sa, care ulterior s-a prăbușit fără suflare. Sosit la fața locului, un echipaj medical a încercat resuscitarea victimei, însă fără succes.

În paralel, procurorii au început cercetările și au strâns probe din locuință. Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze privind cauza decesului. În apartament au fost descoperite inclusiv substanțe interzise. Trupul victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia care va clarifica circumstanțele exacte ale decesului.

Jurgen Heinz, fost profesor, a declarat că și-a întâlnit partenera în urmă cu 10 ani, în Germania. De atunci, el a susținut-o financiar, plătindu-i toate cheltuielile.

După audieri, procurorii au decis să nu dispună măsuri preventive împotriva bărbatului. Pentru că le-a declarat că nu are unde locui și nici bani de hotel, Heinz a fost predat Ambasadei Germaniei.

Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap

ULTIMA ORĂ Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
11:30
Ministrul Alexandru Nazare anunţă ce se întâmplă cu deficitul bugetar: „Schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ”
FLASH NEWS Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
11:19
Spionul Alexandru Bălan, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi predat vineri autorităților din Republica Moldova
INFRASTRUCTURĂ Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
11:01
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
SĂNĂTATE De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
10:38
De ce sunt mai sănătoase legumele congelate. Ce recomandă medicii nutriționiști
ACTUALITATE Adio mitului colesterolului. Acesta este numărul exact de ouă pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți proteja inima
10:00
Adio mitului colesterolului. Acesta este numărul exact de ouă pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți proteja inima
ECONOMIE Benzina s-a scumpit din nou în România. Prețuri actualizate în marile orașe, joi, 23 aprilie 2026
09:44
Benzina s-a scumpit din nou în România. Prețuri actualizate în marile orașe, joi, 23 aprilie 2026
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmar birocratic online. Verificări întârziate l-au lăsat fără bani pe un ieșean
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Darrell Sheets, starul din „Storage Wars”, a murit la 67 de ani
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unor oameni le miroase gura?
FLASH NEWS Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
11:30
Prințul Harry face o vizită surpriză la Kiev. Care este scopul călătoriei sale
ECONOMIE Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
11:12
Industria românească a început anul în picaj. INS: Cifra de afaceri din industrie a scăzut în primele două luni din 2026 cu 3,3%
ACUZAȚII Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
11:11
Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale
INEDIT Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
11:06
Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
VIDEO Ion Cristoiu: După încălcarea Constituției, Nicușor Dan încalcă grav Logica
11:04
Ion Cristoiu: După încălcarea Constituției, Nicușor Dan încalcă grav Logica
FLASH NEWS Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan
10:55
Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe