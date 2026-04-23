Caz controversat: un german de 86 de ani, suspect că și-a ucis partenera, a fost predat Ambasadei Germaniei. De ce l-au lăsat liber autoritățile

Un cetățean german în vârstă de 86 de ani, suspect că și-ar fi ucis iubita mult mai tânără, a fost lăsat în libertate de procurori. După ce a declarat că nu are unde să locuiască și nu dispune de resurse financiare, bărbatul a fost predat în grija Ambasada Germaniei.

Jurgen Heinz le-a povestit anchetatorilor cum și-a ucis iubita în timpul unui conflict izbucnit în locuința femeii.

Femeia, mult mai tânără și pasionată de kick-boxing

Din declarațiile sale reiese faptul că femeia, cu 56 de ani mai tânără și pasionată de kick-boxing, ar fi devenit agresivă, pe fondul consumului de alcool. La interogatoriu, germanul a povestit că el doar s-a apărat folosindu-se de cârjele cu care se deplasa.

Incidentul a avut loc în apartamentul femeii, iar polițiștii au fost alertați în jurul orei 3 dimineața. Vecinii au sunat la 112, rugați de bărbat să îl ajute. El le-a spus că s-a certat cu iubita sa, care ulterior s-a prăbușit fără suflare. Sosit la fața locului, un echipaj medical a încercat resuscitarea victimei, însă fără succes.

În paralel, procurorii au început cercetările și au strâns probe din locuință. Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze privind cauza decesului. În apartament au fost descoperite inclusiv substanțe interzise. Trupul victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia care va clarifica circumstanțele exacte ale decesului.

Jurgen Heinz, fost profesor, a declarat că și-a întâlnit partenera în urmă cu 10 ani, în Germania. De atunci, el a susținut-o financiar, plătindu-i toate cheltuielile.

După audieri, procurorii au decis să nu dispună măsuri preventive împotriva bărbatului. Pentru că le-a declarat că nu are unde locui și nici bani de hotel, Heinz a fost predat Ambasadei Germaniei.

