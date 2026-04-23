Tragedie în Napoli: o turistă și-a pierdut viața după ce o statuie aruncată de la balconul unui bloc a lovit-o în cap

Un incident șocant petrecut în Napoli a dus la moartea unei turiste. Aflată în vacanță, tânăra a fost lovită în cap de o statuie care fusese aruncată de la balconul unui bloc. Rănită grav, ea a ajuns la spital, dar acolo medicii n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Autoritățile suspectează că statuia ar fi fost aruncată de la balcon de un adolescent.

Tocmai împlinise 30 de ani

Victima, Chiara Jaconis, în vârstă de 30 de ani, venise în Napoli pentru a-și sărbători ziua de naștere împreună cu iubitul ei. Cei doi urmau să plece spre casă în momentul în care s-a produs tragedia.

Camerele de supraveghere din zonă i-au surprins pe cei doi trăgând agale de bagaje, pe o stradă liniștită din Cartierul Spaniol. La scurt timp, o statuie din onix, de aproximativ 2 kilograme, a fost aruncată de la etajul al treilea al unui imobil. Femeia a fost lovită direct în cap.

Imaginile surprinse arată momentul în care tânăra se prăbușește, iar prietenul ei, Livio, încearcă disperat să ceară ajutor. Transportată de urgență la spital și supusă unei intervenții chirurgicale, ea a murit două zile mai târziu, din cauza leziunilor cerebrale grave.

Anchetatorii au stabilit că statueta ar fi fost aruncată de un băiat în vârstă de 13 ani. Potrivit legislației italiene, minorul nu poate răspunde penal, neavând 14 ani. În schimb, părinții minorului sunt vizați de o anchetă pentru omor din culpă. Procurorii din Napoli consideră că tragedia pute fi prevenită dacă aceștia ar fi exercitat o supraveghere mai atentă asupra copilului. Se pare că băiatul mai avusese comportamente periculoase și în trecut.

Familia băiatului respinge acuzațiile și a transmis, prin avocați, că nu există dovezi care să lege direct copilul de incident. Mai mult, aceștia insistă că statueta nu le-ar aparține. De altfel, părinții cer ca minorul să fie declarat nevinovat, în urma analizării probelor de la dosar.

O audiere preliminară, care va stabili dacă acest caz va fi trimis în instanță, este programată pentru data de 26 iunie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jaf cu arme de jucărie la o bancă din Napoli. Hoții au golit sute de casete de valori