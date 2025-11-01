Prima pagină » Actualitate » Caz REVOLTĂTOR în Argeș: Un bătrân a plătit 1.200 pe adeverințe, în vederea majorării pensiei, dar mărirea a fost șocantă pentru el

Caz REVOLTĂTOR în Argeș: Un bătrân a plătit 1.200 pe adeverințe, în vederea majorării pensiei, dar mărirea a fost șocantă pentru el

01 nov. 2025, 23:00, Actualitate
Caz REVOLTĂTOR în Argeș: Un bătrân a plătit 1.200 pe adeverințe, în vederea majorării pensiei, dar mărirea a fost șocantă pentru el
Galerie Foto 2
FOTO - Caracter ilustrativ

Newsweek prezintă cazul revoltător al unui bătrân din Argeș, care a sperat într-o majorare consistentă a pensiei sale după ce a adăugat la dosar mai multe adeverințe pe care a plătit nu mai puțin de 1.200 de lei.

În schimb, a primit în plus… doar 80 de lei!

„Am primit 80 lei în plus la pensie după Mica Recalculare. Dacă știam că mă vor costa 1.200 lei adeverințele cu vechimea în muncă nu aș mai fi depus acest efort. Sunt bani pe care i-am luat în plus, nu zic, că o să-i recuperez în câteva luni dar mă așteptam la o sumă mai mare, totuși”, a spus pensionarul.

Așadar, nu toate adeverințele depuse se traduc în bani în plus la pensie. Până acum, aproape 50.000 de pensionari au beneficiat de plăți majorate, în urma procesului de recalculare, iar drepturile bănești sunt virate în a doua lună de la data primirii deciziei de recalculare.

„Am depus acum câteva luni cererea pentru Mica Recalculare. Am primit doar 24 lei în plus la pensie”, a spus o altă pensionară.

Există și situații mai fericite, în care pensionarii au primit până la 425 lei în plus la pensie, dar acestea sunt extrem de rare.

Mulți pensionari au adus adeverințe care conțin doar detalii despre sporurile încasate, dar nu și salariul de bază avut în perioada respectivă.

În aceste cazuri, adeverințele nu pot fi valorificate, ceea ce duce la întârzieri și la reluarea procesului.

„Pensionarii care au făcut solicitarea de a li se lua în considerare veniturile nepermanente trebuie să fie foarte atenți. Dacă documentele conțin doar sporurile, fără să se precizeze salariul de bază, atunci nu pot fi luate în considerare”, au explicat reprezentanți de la Casa de Pensii pentru sursa citată.

În cele mai bune cazuri, beneficiarii primesc aproximativ 200 de lei, dar sunt situații în care sumele virate sunt chiar sub 10 lei.

Începând cu 1 septembrie 2024, veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001 și pentru care s-a plătit contribuția la asigurările sociale trebuie dovedite prin adeverințe emise de angajatori sau arhive autorizate.

Nu este necesară depunerea adeverințelor pentru veniturile realizate după această dată, pentru că acestea sunt deja înregistrate în stagiul de cotizare.

Adeverințele pentru sporuri nepermanente depuse anterior vor fi luate în calcul automat, dacă sunt legale, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023.

Pensionarii care au documente neconforme trebuie să depună adeverințe noi, iar cele deja valorificate prin hotărâri judecătorești definitive nu mai pot fi redepuse.

