Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările

Înalta Curte de Casație și Justiție vine cu o decizie importantă care aduce vești semnificative pentru personalul activ și pensionat din structurile de apărare și ordine publică. Hotărârea nr.75 din 18 noiembrie 2024 stabilește modul corect de aplicare a majorării de până la 50% prevăzută de Legea 153/2017, iar astfel pune capăt interpretărilor diferite din instituțiile statului. Efectele deciziei se vor resimți nu doar în veniturile actuale ale angajaților, ci și în cuantumul pensiilor, care se vor recalcula în baza noilor valori salariale.

Ce prevede decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție și cui se aplică

Majorarea poate fi de 30%, 40% sau 50% din solda sau salariul de funcție, în funcție de gradul de dificultate al activității și de riscurile asumate. Practic, este o formă de recunoaștere a muncii depuse într-un sector esențial pentru securitatea și protecția cetățenilor.

Înalta Curte vine cu clarificări asupra unei probleme care a persistat ani la rând: multe instituții au aplicat majorarea la un salariu plafonat, cel valabil în decembrie 2018, fără a ține cont de actualizările ulterioare. Această practică a fost considerată greșită, iar instanța supremă a stabilit că procentul trebuie aplicat la salariul de funcție efectiv aflat în plată, fără limitări artificiale.

Cum se face recalcularea

În perioada 2019–2023, numeroși angajați din domeniile menționate au fost dezavantajați de modul în care s-au aplicat aceste majorări. Recalcularea decisă acum permite ca sumele restante să fie actualizat la nivelul real, reflectând salariile efective din acele perioade.

Aceasta înseamnă că fiecare persoană poate solicita recalcularea diferențelor salariale, iar instanțele au început deja să oblige instituțiile să plătească sumele datorate. Diferențele pot fi consistente, în unele cazuri ajungând la zeci de mii de lei, mai ales dacă sunt incluse și actualizările cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare.

