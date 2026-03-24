Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat s-a filmat când pregătea spânzurătoarea propriului copil. Motivul uluitor pentru care a recurs la acest gest

Caz revoltător în județul Vaslui. Un bărbat din comuna Stănilești a fost arestat preventiv după ce, în încercarea de a-și convinge soția plecată în străinătate să revină acasă, i-a pus propriului copil o funie la gât și a amenințat că îl va spânzura dacă femeia nu se întoarce în România, relatează Vremea Nouă.

Gestul șocant a venit după ce, în trecut, bărbatul a încercat să pună presiune pe femeie să se întoarcă în țară, însă aceasta a ales să rămână în străinătate și să muncească pentru a-și întreține familia.

Când și-a dat seama că soția sa nu va ceda, bărbatul a ales să recurgă la un gest extrem. Individul l-a luat pe copil și o funie și s-a filmat în timp ce se pregătea să îl spânzure pe cel mic. Clipul i-a fost trimis imediat mamei copilului în încercarea de a o șantaja emoțional pe aceasta.

Femeia a fost șocată de imaginile primite și a ales să alerteze imediat autoritățile , iar oamenii legii au acționat în acest sens. Vineri, 20 martie, individul a fost arestat preventiv, în baza probelor, pentru „rele tratamente aplicate minorului”, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

