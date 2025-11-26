Prima pagină » Actualitate » Caz de violență extremă în Dâmbovița. Orbit de furie, un bărbat i-a dat FOC fostei iubite. Victima, în stare gravă la spital

Caz de violență extremă în Dâmbovița. Orbit de furie, un bărbat i-a dat FOC fostei iubite. Victima, în stare gravă la spital

Mihai Tănase
26 nov. 2025, 10:39, Actualitate
Caz de violență extremă în Dâmbovița. Orbit de furie, un bărbat i-a dat FOC fostei iubite. Victima, în stare gravă la spital
Foto: Profimedia images

Scene șocante s-au derulat în județul Dâmbovița, în localitatea Găești, unde un bărbat și-a stropit fosta concubină cu o substanță inflamabilă și ulterior i-a dat foc. Victima a fost transportată de urgență cu arsuri pe 15% din suprafața corpului.

Potrivit anchetatorilor, incidentul cutremurător a avut loc pe 24 noiembrie, când bărbatul a pătruns fără drept în locuința în care se afla victima. Polițiștii spun că acesta „ar fi stropit-o cu o substanță inflamabilă, iar ulterior i-ar fi dat foc”.

Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au stabilit că are arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului. Starea ei este critică, fiind necesară intubarea.

Bărbatul a fost reținut și ulterior prezentat judecătorului de drepturi și libertăți în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz.

