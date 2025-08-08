Caz șocant la Brașov. O tânără de 19 a murit subit, la o săptămână după ce a născut

O cumplită tragedie a avut loc la Brașov. O tânără de doar 19 ani a murit, la o săptămână după ce a născut. Cu puțin timp înainte să fie externată din maternitate, tânăra a acuzat stări de rău, susținând că nu mai poate merge. Apoi, a murit. A fost demarată o anchetă.

O tânără în vârstă de 19 ani a sfârșit tragic, la o săptămână după ce a născut. După ce și-a adus pe lume bebelușul, a început să acuze stări de rău, susținând că nu mai poate merge. Cu puțin timp înainte să fie externată din maternitate, aceasta a decedat.

Brașov: O tânără de 19 a murit în maternitate, la o săptămână după ce a născut

Tânăra de 19 ani, proaspătă mămică, a murit în cursul zilei de luni, 4 august 2025, la o săptămână după ce și-a adus bebelușul pe lume. Născuse cel de-al doilea copil în decurs de un an. Născuse pe cale naturală, în maternitate. Deși în primele zile s-a simțit în regulă, starea de sănătate i-a fost alterată rapid. În cele din urmă, a fost transferată de la Maternitate la Spitalul Judeţean Braşov. La spital, a fost supusă unei histerectomii, apoi a murit la câteva zile distanță. Necroza uterină ar fi cauza decesului.

„Marţi era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău şi a spus că nu mai poate merge, după cum este menţionat în foaia de observaţie.

Pacienta a fost examinată de urgenţă şi s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare şi superioare. Deci arăta ca şi cum sângele nu mai ajunge la mâini şi la picioare”, spunea medicul Tudor Andrei Iacovache pentru radiobrasovfm.ro.

Ulterior, s-a decis transferul la spital.

La momentul actual, procurorii și polițiștii de la Secția 1 Poliție Brașov investighează cazul decesului tinerei de 19 ani. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Autorul recomandă:

UPDATE. Un tată și fiul au murit electrocutați într-o piscină gonflabilă în Sibiu. Cei doi sunt cetățeni germani

Dublă tragedie la Craiova. O femeie a căzut de la etajul 4 al unui bloc. Polițiștii l-au găsit pe fiul ei mort, în apartament

O barcă cu turiști s-a răsturnat la Sulina, pe Dunăre. Patru oameni au murit, printre care și un copil

Sursă foto: Shutterstock