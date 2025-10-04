Prima pagină » Actualitate » Caz uluitor în Galați. Peste 100 de pensionari primesc o PENSIE calculată la valoarea de 1 leu

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 14:28, Actualitate
Peste 100 de pensionari primesc o pensie calculată la valoarea de 1 leu, în Galați. Totodată, cea mai mare pensie din județ depășește 45.000 de lei.

Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Aceștia sunt pensionari de invaliditate și primesc lunar suma minimă garantată de stat, de 1.281 de lei. În același timp, cea mai mare pensie plătită în Galați este de 45.048 lei, aparținând unui fost magistrat.

Majoritatea pensionarilor gălățeni se încadrează în categorii cu venituri modeste, conform Monitorul de Galați:

  • 24.360 persoane primesc indemnizație socială între 1 leu și 1.280 lei
  • 75.696 au pensii sub 3.000 lei
  • 22.586 primesc între 3.000 și 4.000 lei
  • 36.000 beneficiază de peste 4.000 lei lunar

Pe de altă parte, 18.830 de gălățeni au pensii între 5.000 și 10.000 lei. Aproape 500 de persoane primesc peste 10.000 lei lunar.

Pensiile calculate la 1 leu

Situația celor care primesc pensii calculate la 1 leu își are originea în anterioara legislație. Acum zece ani, Legea 263/2010 oferea unor categorii de persoane posibilitatea de a se asigura în sistemul public pentru a beneficia de pensie de invaliditate. Această facilitate a fost însă eliminată în anul 2018. Chiar și așa, deși pensia calculată este de 1 leu, ei primesc suma minimă garantată de 1.281 lei.

