Caz unic în România. Cât are de plătit impozit Andra din București, pentru apartamentul ei din Sectorul 2

13 ian. 2026, 10:52, Actualitate
Caz unic în România. O femeie din București a postat pe Facebook o imagine prin care le dezvăluie celorlalți utilizatori ce impozit a avut de plătit pentru apartamentul ei din Sectorul 2. A rămas uimită de suma datorată către staat. Altfel, alți utilizatori au reacționat rapid la postare. Vezi AICI cum se depune contestație la impozit în 2026.

O femeie a adus în atenție, printr-o postare pe Facebook, cât are de plătit impozit, în Sectorul 2. Utilizatoarea a precizat că atunci când s-a logat pe Ghiseul.ro a văzut că are o sumă de 133 de lei de plată. A susținut că, spre deosebire de anul 2025, impozitul datorat a fost mai mic, menținând că ar putea fi o greșeală.

„Zeci de știri cu taxe mărite, oameni disperați, panică. După 3 zile de încercări reușesc să intru în sfârșit pe ghișeul vieții și am impozitul mai mic ca anul trecut 🤣🤣🤣

Bănuiesc că e greșit, sau se mai uită și la fața omului și oi inspira milă, sau ce au scăzut de la mine au pus la alții care s-au trezit cu sume colosale. L-am plătit cât era cald… dar mai verific din când în când. Ăștia pe sector 2 cred că au aruncat o sumă în program, au amestecat ca la bingo și ce o fi o fi…”, a notat utilizatoarea pe Facebook.

Românca a avut de plătit un impozit de 133 de lei / foto: Facebook

Impozit mai mic de plătit în cazul unei femei din Sectorul 2

Postarea a adunat numeroase reacții din partea utilizatorilor.

  • „La mine pe 5 ianuarie arăta că am de plată 195 lei de la 119 plătit anul trecut, ieri verific și acum am de plată 311 lei”;
  • „Unde stai… în pădure?”;
  • „133 lei ai doar mașina de plată, probabil ai o mașină mai veche cu motor”;
  • „Abia după 19.1 apar sumele corecte la sectorul 2”;
  • „E dublu și impozit pe clădire și pe mașină. Să aștepte până le-oi plăti eu. Să se aprovizioneze cu mașini de numărat că vin cu monezi”;
  • „Ăsta e impozitul la trotinetă?”;
  • „Nu știu ce ți-a venit ție de plată, dar la mine aproape s-a triplat … deocamdată să aștepte”;
  • „Felicitări, stai într-un coteț de câine, moștenit, și probabil deții și doar o cotă parte, poate-poate, 50%”.

