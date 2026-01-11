Cum se depune contestație la impozit în 2026. Unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea

Cum se depune contestație la impozit în 2026. Cetățenii români au dreptul să se adreseze autorităților competente cu privire la impozitul pe care îl au de plătit pentru acest an, la mașină și casă. Cifrele stabilite de autoritățile locale pot fi contestate. Iată mai jos, în articol, unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea.

Mulți cetățeni s-au trezit, zilele acestea, că au de plătit și sume de trei ori mai mari, spre deosebire de impozitele din 2025. Tot mai mulți români se revoltă la ghișeu. De pildă, un bucureștean a rămas uimit când a aflat că are de plătit un impozit de 300 de ori mai mare față de anul trecut. Este proprietarul unei clădiri istorice. Mai multe detalii sunt aici.

Însă, nu toată lumea cunoaște faptul că se poate depune contestație la impozit în 2026. În condițiile în care proprietarii consideră că sumele de plată ar fi neconforme cu realitatea, atunci au dreptul să se adreseze autorităților competente.

Contestație la impozit: acte necesare, unde te adresezi, ce spune legea

Această constestație la impozit se va depune la Direcția de Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei de care cetățeanul aparține. De altfel, aceste documente pot fi depuse atât prin poștă, cât și online. De menționat faptul că această cerere poate fi depusă de proprietarul din acte ori de un împuternicit legal.

Actele necesare sunt următoarele:

Cerere scrisă;

Copie după decizia de impunere;

Copie după actul de identitate;

Documentele care susțin motivele contestației;

Procură (dacă cererea este depusă prin împuternicire);

Acte de proprietate (în anumite cazuri);

Cadastru (în anumite cazuri);

Expertiză tehnică și fotografii ale imobilului (în anumite cazuri).

De asemenea, această cerere poate fi depusă în maximum 45 de zile de la data comunicării deciziei de taxare, scrie Cancan.

