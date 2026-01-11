Prima pagină » Actualitate » Cum se depune contestație la impozit în 2026. Unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea

Cum se depune contestație la impozit în 2026. Unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea

11 ian. 2026, 23:12, Actualitate
Cum se depune contestație la impozit în 2026. Unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea

Cum se depune contestație la impozit în 2026. Cetățenii români au dreptul să se adreseze autorităților competente cu privire la impozitul pe care îl au de plătit pentru acest an, la mașină și casă. Cifrele stabilite de autoritățile locale pot fi contestate. Iată mai jos, în articol, unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea.

Mulți cetățeni s-au trezit, zilele acestea, că au de plătit și sume de trei ori mai mari, spre deosebire de impozitele din 2025. Tot mai mulți români se revoltă la ghișeu. De pildă, un bucureștean a rămas uimit când a aflat că are de plătit un impozit de 300 de ori mai mare față de anul trecut. Este proprietarul unei clădiri istorice. Mai multe detalii sunt aici.

Însă, nu toată lumea cunoaște faptul că se poate depune contestație la impozit în 2026. În condițiile în care proprietarii consideră că sumele de plată ar fi neconforme cu realitatea, atunci au dreptul să se adreseze autorităților competente.

Cum se depune contestație la impozit în 2026. Unde te adresezi, ce acte sunt necesare și ce spune legea

Cum se depune contestație la impozit în 2026

Contestație la impozit: acte necesare, unde te adresezi, ce spune legea

Această constestație la impozit se va depune la Direcția de Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei de care cetățeanul aparține. De altfel, aceste documente pot fi depuse atât prin poștă, cât și online. De menționat faptul că această cerere poate fi depusă de proprietarul din acte ori de un împuternicit legal.

Actele necesare sunt următoarele:

  • Cerere scrisă;
  • Copie după decizia de impunere;
  • Copie după actul de identitate;
  • Documentele care susțin motivele contestației;
  • Procură (dacă cererea este depusă prin împuternicire);
  • Acte de proprietate (în anumite cazuri);
  • Cadastru (în anumite cazuri);
  • Expertiză tehnică și fotografii ale imobilului (în anumite cazuri).

De asemenea, această cerere poate fi depusă în maximum 45 de zile de la data comunicării deciziei de taxare, scrie Cancan.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan. Câți bani vor încasa absolvenții, după finalizarea cursului
21:45
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan. Câți bani vor încasa absolvenții, după finalizarea cursului
VIDEO Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
21:33
Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”
ECONOMIE Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
20:58
Cristian Socol: „Următorii 10 ani aduc incertitudine și risc extrem”. Analiză despre tranziția spre superciclul Kondratieff
TRAGEDIE Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
20:17
Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant
LIFESTYLE Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma
19:54
Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Primele declarații făcute de Nicolas Maduro din închisoare
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 12 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
SPORT Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului
21:24
Doliu la UTA Arad! S-a stins din viață unul din marii jucători ai clubului
LIVE 🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
20:55
🚨 Iranul fierbe. Presa americană: Trump vrea să intervină militar în Iran
SPORT Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya
20:36
Daniel Paraschiv a marcat pentru Rapid! Ce a declarat Costel Gâlcă în Antalya
DEZVĂLUIRI Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia
20:21
Avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran. Iranul își trimite aurul și armele în Rusia
ULTIMA ORĂ Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
20:11
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Cele mai noi

Trimite acest link pe