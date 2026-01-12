Prima pagină » Actualitate » Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”

Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”

12 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Tăvălugul noilor taxe și impozite pe locuințe și clădiri lovește tot mai puternic. Șocul sumelor colosale imputabile potrivit noilor legi fiscale este resimțit și de influencerul Adrian Niculescu. Acesta critică autoritățile pentru valoarea colosală pe care o are de plată pentru un spațiu comercial nefolosit.
Într-o postare pe contul său de Facebook, Adrian Niculescu, antreprenor în domeniul hair styling și influencer, își exprimă revolta față de o situație pe care o consideră absurdă: Are de plată nu mai puțin de 7.600 lei pentru un spațiu cu destinație comercială rămas neutilizat, care practic nu îi aduce niciun venit.

Taxă aberantă pentru un spațiu care nu aduce un leu

Influencerul Adrian Niculescu. Foto: Facebook

Cât credeți că mi-a venit impozitul pe clădire la unul dintre spațiile mele?
Este un spațiu de 204 mp.
Înțeleg că nu e taxat ca un apartament, fiind trecut ca spațiu comercial.
Dar există o problemă:
👉 nu este închiriat
👉 nu se desfășoară nicio activitate
👉 nu am încasat niciun leu din el
Și totuși, statul îmi cere peste 7.600 lei pe an.
E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani, când în realitate spațiul stă gol?
Întreb serios.
Oricum, urmează să dau o fugă la primărie.
Adrian Niculescu nu e singura vedetă care s-a trezit că are de achitat sume uriașe. Cazuri similare sunt și cel al actriței Manuela Hărăbor, care a criticat public politicile fiscale ale Guvernului, dar și cel al jurnalistei Mara Bănică. Jurnalista a dezvăluit că impozitele pentru casă și mașină au ajuns la 6.738 de lei pe acest an.
