Cazul care a cutremurat România, la final. Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv. Acesta și-a ucis iubita însărcinată, mințind ulterior că femeia s-a sinucis

Mara Răducanu
03 dec. 2025, 19:01, Actualitate
Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, după ce și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată. La momentul la care a avut loc tragedia, Monica Cioată, tot avocat, era gravidă cu copilul lui Sebastian Felecanu. Deși, pe toată perioada procesului, a susținut că Monica Cioată “s-a sinucis”, inculpatul s-a contrazis și a mințit în permanență. De asemenea, Felecanu urmează să plătească și 210.000 euro cu titlu de daune morale, potrivit informațiilor făcute publice de avocatul Adrian Cuculis.

Monica Cioată a fost aruncată de la o înălțime de 26 de metri

Anchetatorii au găsit noi dovezi incriminatorii, în cazul uciderii avocatei gravide, Monica Cioată, 26 de ani, care a fost aruncată de la etaj de partenerul ei Sebastian Felecanu. Înregistrările descoperite de autorități au surprins ultimele momente din viața femeii, mai exact momentul conflictului cu cel care i-a luat viața.

Înregistrării explozive descoperite de anchetatori în telefonul avocatei însărcinate, Monicăi Cioată, ucisă de partenerul ei, după ce a fost aruncată de la o înălțime de 26 de metri, vin să facă lumină în tragedia produsă în urmă cu 3 ani, în 2021. (Materialul integral AICI)

Monica Cioată s-ar fi luptat cu Sebastian Felecanu pentru viața ei. Avocatul ieșean avea vânătăi și zgârieturi pe corp

Tânăra de 26 de ani a fost găsită prăbuşită pe caldarâm, în faţa blocului ei. La acel moment, s-a presupus că avocata s-ar fi sinucis, însă expertizele criminalistice arătă că în acest caz se poate vorbi despre un ”omor calificat.”

Anchetatorii au arătat că pe corpul lui Sebastian Felecanu au fost descoperite multiple leziuni traumatice care ar atesta existenţa unui conflict fizic între el și victimă, iar Felecanu a declarat că ar fi ținut-o de mână pe victimă, iar aceasta ar fi alunecat peste pervazul de la bucătărie. (Materialul integral AICI)

„Inculpatul prezenta leziuni în următoarele zone: mandibulară stângă, unde au fost consemnate leziuni produse prin zgâriere și comprimare cu degetele, latero-cervical stâng, leziuni produse prin lovire cu mijloace contondente, scapular stâng, ce s-au putut produce prin zgâriere, la nivelul mâinii drepte, ce s-au putut produce prin lovire de un corp dur, la nivelul braţului drept, ce s-au putut produce prin lovire cu sau de corpuri dure, dar și la nivelul braţului stâng, ce s-au putut produce prin comprimare cu degetele, nefiind exclusă nici lovirea activă cu mijloace contondente, toate datând din 19 iunie 2021”, au spus anchetatorii ieșeni.

Sursă foto: Gândul

