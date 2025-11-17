Cazul ciudat al unei femei din IAȘI care a moștenit un apartament și a ajuns datoare sie însăși. De ce nu poate nici măcar să intabuleze proprietatea

Caz uluitor la Iași: o femeie care a moștenit un apartament a ajuns datoare sie însăși, iar în prezent este prizoniera unui artificiu birocratic. Situația în care a ajuns o împiedică să intabuleze locuința.

Din păcate, scrie Ziarul de Iași, instituțiile par incapabile să ofere o soluție ajutătoare.

Cum s-a ajuns aici

Totul a pornit de la un detaliu rămas nerezolvat în urma divorțului părinților ei, care a avut loc în anul 2000. Atunci, instanța a atribuit apartamentul mamei, obligând-o în schimb să-i plătească fostului soț suma de 50 de milioane de lei vechi. Banii nu au mai fost dați niciodată, iar lucrurile s-au complicat.

În 2012, mama a murit, iar fiica, Angela, a moștenit apartamentul împreună cu obligația restantă. În teorie, datoria a rămas, chiar dacă tatăl ei nu a avut nicio pretenție, până la moartea sa, produsă în 2019. Atunci, fiica l-a moștenit și pe el, inclusiv dreptul de a încasa banii – 50 de milioane de lei vechi.

Cu alte cuvinte, Angela a ajuns datoare către ea, o situație absurdă, în care ea este simultan și debitor, și creditor pentru aceeași sumă de bani.

De aici încolo au apărut o serie de complicații, întrucât moștenitoarea nu poate nici măcar să intabuleze apartamentul pe numele ei.

