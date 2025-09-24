Prima pagină » Actualitate » CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER, pentru GÂNDUL: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!”

CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER, pentru GÂNDUL: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!"

Luiza Dobrescu
24 sept. 2025, Actualitate
CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER, pentru GÂNDUL:

Miercuri, magistrații Curții Constituționale au decis soarta celor nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cele mai multe au fost amânate, iar cea legată de reforma administrativă a fost respinsă. 

Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților. Sesizarea de neconstituționalitate  a venit chiar din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Noul plen al CCR, căruia i s-au alăturat cei trei judecători recent numiți de Camera Deputaților, Senat și Președinție, este pregătit să intre în camera de consiliu pentru a dezbate sesizările de neconstituționalitate  referitoare la pachetele de legi pe fiscalitate.

Judecătorii CCR au decis:

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie„.

Reacțiile nu au întârziat să apară.

Tudorel Toader(fost ministru al Justiției): „Judecătorii cel mai probabil pentru a aprofunda documentarea/dezbatera și a pregăti soluția. Magistrații să oprească greva și să reia judecata cauzelor! Lumea așteaptă, sunt interese legitime, sunt drepturi care trebuie protejate/consacrate/realizate. Normal ar fi, după mine, reluarea activității și cred că așa se va întâmpla.”

