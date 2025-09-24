Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore

Diana Buzoianu află astăzi dacă va mai rămâne șefă la Ministerul Mediului sau, nu. Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa va fi votată miercuri, în plenul Camerei Deputaților, începând cu ora 11.30.

Mai mulți parlamentari PSD i-au adus diverse acuze ministrului Diana Buzoianu, printre care acela că refuză să elibereze niște avize pentru mai multe hidrocentrale din țară, care ar ieftini prețul energiei pentru români.

Aceștia se vor întâlni la ora 11.00 ca să decidă dacă vor vota moțiunea sau, nu.

Moțiunea a fost dezbătută luni, prilej cu care ministrul a declarat că documentul depus de AUR nu este nimic altceva decât o „căutare de imagine și like-uri pe tik tok”.

”Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (…) Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piată în prima jumătate a anului 2025 (…) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, scrie AUR în textul moţiunii.

Ministrul Mediului a mai declarat, la dezbaterea moțiunii simple, că „textul plin de manipulări și fake news-uri” al celor de la AUR nu face decât să ceară Parlamentului şi Guvernului să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.

