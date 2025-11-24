Prima pagină » Actualitate » CCR anunţă motivarea deciziei referitoare la neconstituţionalitatea legii antisemitismului, care va fi publicată în Monitorul Oficial

Luiza Dobrescu
24 nov. 2025, 15:59, Actualitate
Curtea Constituţională a fost solicitată să rejudece neconstituţionalitatea sesizată de şeful statului cu privire la legea care interzice organizaţiile cu caracter legionar, fascist, rasist sau xenofob. Magistraţii îşi menţin decizia dată în iulie 2025. 

Șeful statului a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Nicuşor Dan a motivat că legea a fost adoptată de Parlament cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale, precizând că textul este prea vag și poate fi interpretat abuziv. CCR s-a pronunţat, în iulie, când a respins cu majoritate de voturi ca neîntemeiată solicitarea preşedintelui.

Luni, a fost publicată pe site-ul CCR motivarea deciziei emisă în 17 iulie 2025, decizie care este menţinută de CCR şi care va fi trimisă spre publicare la Monitorul Oficial.

„Curtea Constituţională, în numele legii, DECIDE:
Respinge, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele
României și constată că dispozițiile art.I pct.2, ale art.I pct.3, ale art.I pct.5, ale art.I pct.6, ale art.I pct.7,
ale art.I pct.8, ale art.I pct.9, ale art.I pct.14, ale art.I pct.15 și ale art.II pct.1 din Legea pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor,
simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război,
precum şi pentru modificarea Legii nr.157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
antisemitismului sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Președintelui României și se publică în Monitorul Oficialal României,
Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 17 iulie 2025″, se arată în Decizia nr. 356 din 17 iulie 2025.

