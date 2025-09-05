CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”

Pe 24 septembrie, Curtea Constituțională a României va dezbate, la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, proiectul de lege care modifică regimul pensiilor magistraților.

Judecătorii Curții Constituționale vor decide miercuri-24 septembrie, dacă modificările aduse de Guvern legii pensiilor magistraților sunt sau, nu, constituționale.

„Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, transmite ÎCCJ, printr-un comunicat.

Magistrații care au depus sesizarea arată că sunt încălcate nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale CCR, pe lângă mai multe principii fundamentale ale statului de drept.

