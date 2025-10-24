Ce a aflat Nicușor Dan despre SERVICIILE de informații. Președintele promite că va face dezvăluiri: „Am pus foarte multe întrebări”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seara, la Iași, că va face publice concluziile propriei evaluări asupra modului în care funcționează serviciile de informații. Șeful statului a spus că a adresat „foarte multe întrebări” și că urmează să comunice lucrurile pe care le-a aflat.

„Am avut în ultima perioadă mai multe interacțiuni cu serviciile și am pus foarte multe întrebări. Așa cum am promis, o să prezint public concluziile mele,” a spus Nicușor.

Știre în curs de actualizare…

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: