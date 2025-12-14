Un angajat la curățenie pe Aeroportul Fiumicino din Roma, Italia, a găsit o geantă cu 10.000 de euro în numerar și a predat-o imediat poliției aeroportuare, spunând că a făcut „ceea ce era corect”, așa cum a fost învățat de părinți.

Potrivit Corriere.it, Oumar Ndiaye, în vârstă de 45 de ani si originar din Senegal, era în tură când a observat o geantă lăsată nesupravegheată în zona terminalului C, lângă o ușă.

„Lucrez mereu dimineața devreme, pe la 7. Curățam lângă o ușă și am văzut geanta. Apoi am observat că erau bani. Nu văzusem în viața mea atâția bani. N-am stat pe gânduri nicio clipă, părinții mei m-au învățat că atunci când găsești ceva trebuie să îl returnezi”, a povestit el.

În interior erau 10.000 de euro, în bancnote de 100 de euro. Bărbatul nu a ezitat nicio clipă… a acoperit geanta cu o pânză și a dus-o la biroul poliției aeroportuare.

Spune că și-a anunțat și soția, care lucrează tot la aeroport, care i-a confirmat că trebuie să se adreseze imediat autorităților.

Oumar Ndiaye locuiește în Italia de 20 de ani, după ce a ajuns la Roma la începutul anilor 2000. Trăiește în Fiumicino, împreună cu soția și cei doi copii. A lucrat mult timp într-un supermarket din Roma, iar de aproximativ un an are contract pe perioadă nedeterminată la compania Lucente Spa, cu sediul în Bari.

Gestul său s-a răspândit rapid în aeroport, iar angajatul a primit felicitări atât din partea personalului, cât și din partea firmei la care lucrează.