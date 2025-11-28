Prima pagină » Actualitate » Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”

28 nov. 2025, 19:17
O clientă a trăit o experiență dezgustătoare, contra sumei de 23 de lei, când a comandat o ciorbă de burtă într-un restaurant din județul Dâmbovița. Astfel, ceea ce ar fi trebuit să fie o masă obișnuită, într-o atmosferă normală, s-a transformat rapid într-o situație grețoasă și alarmantă.

Mai exact, femeia a observat în bolul său cu ciorbă prezența unui vierme, moment care i-a provocat șoc și repulsie, scrie Click.

„Ciorbă de burtă cu viermi la 23 de lei porția”

Mai mult decât indignată, ea ales să facă publică situația, prin intermediul rețelelor de socializare, relatând în detaliu momentul neplăcut prin care a trecut. A evitat, însă, să menționeze numele localului, oferind doar o descriere amplă a experienței trăite în restaurantul respectiv.

„Ciorbă de burtă cu viermi la 23 de lei porția. Cine mai dorește, cine mai pofteste… Lăsând gluma deoparte, da, chiar am găsit un vierme în ciorba de burtă. Nu vreau să dau numele locului, dar să știți că s-a întâmplat în Dâmbovița, așa că mai bine mâncați la voi acasă”, a transmis românca pe TikTok.

Postarea sa a atras rapid atenția internauților, stârnind reacții și comentarii, dar fiind și subiect de glume și ironii, mulți remarcând faptul că descoperirea neplăcută a fost făcută abia după ce tânăra își terminase porția.

Iată doar câteva dintre comentarii:

  • „A fost bunǎ, se pare, dupǎ cât ai mâncat”;
  • „Bine ca nu l-ai gasit la început, că nu mai mâncai”;
  • „L-ați găsit fix la ultima înghițitură? Sau cum?”;
  • „Mai rău ca ai mâncat și… după l-ai văzut”.

