Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă

Un bărbat a fost reținut la Washington, lângă Casa Albă, după ce a incendiat un steag american pentru a contesta decretul semnat de președintele Donald Trump, care pedepsește astfel de gesturi cu până la un an de închisoare, potrivit Le Figaro.

Incidentul a avut loc luni seara, 25 august, la câteva ore după ce Donald Trump a semnat un decret prin care se sancționează arderea drapelului național al Statelor Unite.

„Ard acest steag ca protest”

O decizie a Curții Supreme, din 1989, stabilește că gestul de ardere a steagului național este protejat de libertatea de exprimare.

„Ard acest steag ca protest împotriva acestui președinte fascist și ilegal care stă în această casă”, a strigat bărbatul printr-un portavoce, într-un mic parc din apropierea Casei Albe, potrivit unei înregistrări video distribuite pe rețelele sociale și în presa locală.

El a declarat apoi că a servit în armata americană timp de 20 de ani, pentru a apăra „drepturile fiecăruia de a se exprima”. „Este dreptul nostru, garantat de Primul Amendament, să ardem acest steag, indiferent ce spune președintele”, a adăugat, înainte de a-l incendia cu ajutorul unui lichid inflamabil.

Agenți ai Serviciului Secret au stins focul cu un extinctor și l-au arestat pe bărbat, a anunțat Poliția, precizând că acesta este acuzat de aprinderea unui foc fără autorizație pe domeniul public, fapt interzis de legislația federală.

Donald Trump a invocat și el precedentul din 1989, dar a susținut că arderea steagului american nu intră întotdeauna sub protecția Primului Amendament, mai ales atunci când „poate incita la o acțiune ilegală iminentă”. El a cerut Departamentului de Justiție să aplice decretul „în toată măsura posibilului”.

