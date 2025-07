Ce a pățit o familie din România aflată în concediu în Grecia. Și-au luat copiii și au părăsit rapid plaja: „A se vedea litoralul românesc”

Ce a pățit o familie din România aflată în concediu în Grecia. Cei doi părinți și-au luat copiii și au părăsit rapid plaja. Familia din România a trait o experiență neplăcută în statul elen. Iată de ce!

O familie din România care a decis să își facă concediul în Grecia a fost tare nemulțumită. Ei au ales pentru sejurul lor Neos Marmaras, o stațiune superbă aflată pe coasta de vest a brațului Sithonia, la aproximativ 110 kilometri distanță de orașul Salonic.

Doar că această alegere nu avea să fie de bun augur pentru conaționalii noștri. Astfel, pe plaja din Neos Marmaras, românii s-au lovit de mai multe situații neplăcute, fapt ce le-a amintit de litoralul românesc. „A se vedea litoralul românesc”, au spus unii conaționali pe pagina de Facebook Forum Grecia.

Astfel, în primul rând, s-au arătat nemulțumiți de comportamentul gazdelor, care spun că a fost destul de rece. Apoi, au fost și costurile…

Un simplu set de umbrele a costat 20 de euro.

Apoi, așa cum se întâmplă pe unele plaje din Mamaia, copiii de numai 7 și 9 ani nu au putut sta pe plajă decât cu condiția de a avea închiriate șezlonguri. În cele din urmă, românii au părăsit revoltați plaja.

”Într-un final am plecat de la plajă, deoarece ne-au zis ca avem voie cu copiii (7 și 9 ani) doar dacă le luăm un set de șezlonguri și lor. În contextul în care băieții au stat doar în mare de când am venit, dar ne-au văzut că am vorbit cu ei”, mai spun ei.