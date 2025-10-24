Ce a PĂȚIT o pensionară, după ce a lăsat praz și struguri pe stradă. „Am vrut să donez mâncare”

O pensionară în vârstă de 80 de ani, care locuiește în capitala Austriei, Viena, a fost amendată după ce a lăsat praz și struguri în stradă.

Bătrâna s-a apărat, spunând că nu a vrut să le arunce, ci „să le doneze” pentru cei care nu aveau ce să mănânce.

Gestul său, însă, nu a impresionat municipalitatea din Viena care a decis să o amendeze pe femeie, potrivit publicației Heute.at.

Doi angajați din cadrul Departamentului Municipal au văzut-o și i-au explicat că aruncarea alimentelor în spațiile publice este interzisă.

Bătrâna a cooperat cu ei și a aruncat prazul într-un coș de gunoi organic din apropiere, dar tot a primit o amendă de 50 de euro, fiind sancțiunea minimă prevăzută de lege. Ea ar fi încălcat Legea privind curățenia din Viena, deoarece deșeurile fuseseră deja aruncate.

Primăria din Viena spune că orice persoană care lasă mâncarea în spațiul public riscă amenzi.

„Factorul decisiv este că aruncarea a avut loc într-un spațiu public – nu dacă au fost ulterior îndepărtate resturile”, au precizat reprezentanții Departamentului Municipal în presa locală.

Totuși, municipalitatea din Viena a recunoscut că astfel de situații necesită o sensibilitate mai mare. Adesea, obiectele sunt lăsate în urmă „cu intenții bune”, dar totuși constituie o abatere administrativă.

De altfel, acest cazul a a provocat controverse în comunitate. Faptul că o pensionară este acum pedepsită pentru încercarea sa de a împărți alimente este întâmpinat cu neînțelegere, relatează ziarul „Falter”.

Consilierul orașului pe probleme de climă, Jürgen Czernohorszky (SPÖ), a prezentat recent o nouă strategie zero deșeuri pentru combaterea risipei alimentare.

„Intenția de a nu irosi alimente este fundamental binevenită”, spune Departamentul Municipal.

Cu toate acestea, spațiile publice nu sunt potrivite pentru acest lucru, deoarece ar putea prezenta un risc de probleme de igienă și dăunători.

Oricine dorește să doneze alimente rămase le poate depune în frigidere publice din mai multe cartiere, susține municipalitatea din Viena.