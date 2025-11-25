Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a mutat în casa lui și a mamei sale, ce s-a întâmplat după

O româncă stabilită în Bologna, provincia italiană cu același nume din regiunea Emilia-Romagna, a fost victima unor abuzuri grave, amenințări și hărțuiri repetate din partea fostului ei partener, un italian în vârstă de 40 de ani originar din Rieti.

Autoritățile italiene au clasificat cazul drept infracțiune gravă de tip „Cod roșu” și se află în prezent la Tribunalul din Rieti, unde femeia a depus mărturie acum câteva săptămâni. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2022, în timpul pandemiei, prin intermediul platformei de socializare „Bigo Love”, o aplicație care era frecvent utilizată în perioada restricțiilor pentru interacțiuni online.

Coșmarul pe care l-a trăit o româncă alături de un bărbat italian

Relația celor doi a început în mediul online, dar ei au început să se întâlnească la scurt timp. Femeia a început să meargă destul de des în Rieti, acolo unde locuia bărbatul împreună cu mama sa. Văzând că lucrurile merg în direcția potrivită, femeia a decis să se mute cu partenerul ei. Însă, potrivit declarațiilor femeii, relația a degenerat rapid după ce s-au mutat împreună.

După o perioadă de liniște, relația lor a început să devină din ce în ce mai tensionată, cu certuri tot mai dese. Potrivit mărturisirilor femeii, consumul de alcool al bărbatului și izbucnirile sale de gelozie alimentau conflictele. El ar fi devenit agresiv din punct de vedere verbal și psihologic, o insulta în mod repetat și adoptase un comportament posesiv și suspicios, bazat pe lucruri nefondate și infidelitate.

Conform mărturiei prezentate în instanță, individul a început să o hărțuiască în mediul online, folosind insulte și amenințări. De asemenea, a publicat online imagini și videoclipuri intime cu femeia, cu scopul de a o intimida și controla.

Însă, lucrurile nu se opresc aici. Bărbatul ar fi făcut publice și datele de contact ale femeii – numărul de telefon și adresa de domiciliu. Văzând că fostul partener nu se oprește, femeia a decis să rupă tăcerea și a denunțat totul la carabinieri. Procesul este în desfășurare, cu o nouă audiere programată în luna decembrie, când vor fi audiați martorii apărării. Bărbatul se declară nevinovat și respinge toate acuzațiile formulate de procuratură.

Recomandările autorului: