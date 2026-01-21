Prima pagină » Actualitate » Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”

Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”

21 ian. 2026, 12:58, Actualitate
Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”
Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Facebook

Nu întotdeauna zborul cu avionul, la clasa I, ajunge să fie o experiență plăcută. A pățit-o un reputat cercetător de la Google, care a ales să călătorească în cele mai bune condiții, dar nu va uita prea curând cele 5 ore petrecute la bordul United Airlines.

El a produs vâlvă în mediul online reclamând ceea ce a numit „bolul tristeții”, cina primită în timpul unui zbor la clasa întâi.

Ce i-au dat să mănânce la clasa I

Cum era de așteptat, postarea s-a viralizat pe rețelele sociale, fiind preluată de foarte mulți oameni.

Peyman Milanfar lucrează la compania Google, acolo unde conduce echipa de Imagistică Computațională.

El a postat un mesaj pe platforma X în care critică mâncarea pe care a primit-o în timpul unui zbor la clasa întâi cu United Airlines, cel mai mare operator de zbor din America.

Bărbatul a arătat că în bolul său, care trebuia să conțină cina, era un amestecat de „carne misterioasă”, mai multe cuburi de brânză, frunze de salată, măsline și o roșie mare și tare, întreagă.

„Hei, United, e o glumă!? Tocmai am zburat mai bine de 5 ore la clasa întâi, iar acest bol al tristeții e ceea ce îmi serviți drept cină? Între «carnea misterioasă» tipărită 3D, cuburile de brânză ca la cantină și roșia întreagă de care am nevoie de un fierăstrău ca s-o tai… e pur și simplu de necrezut”, a scris pe X Peyman Milanfar, la 4 ianuarie.

Postarea lui a devenit imediat virală, mulți dintre cei care au citit-o fiind de acord cu el. „A arunca o roșie întreagă în castron este o nebunie”, a reacționat cineva, potrivit libertatea.ro. O altă persoană a comentat: „Asta pare că a fost gândită pentru o broască țestoasă, nu pentru un om”.

Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”

Cum a putut reacționat United Airlines

Lucrurile nu au rămas aici, iar cercetătorul a revenit cu un mesaj în care propune companiei aeriene următorul lucru:

„Hei, United, hai să transformăm acest dezastru culinar într-o victorie umanitară! Tu îmi rambursezi biletul, iar eu donez 100% din sumă către World Central Kitchen”.

Răspunsul celor de la United Airlines a venit imediat, dar nu a fost tocmai unul aplecat asupra propunerii făcute de Peyman Milanfar:

„Ne pare rău că masa nu ți-a îndeplinit așteptările, Peyman! Aceasta nu este experiența pe care ne dorim să o ai. Dacă vrei să verificăm detaliile zborului tău, te rugăm să ne trimiți un mesaj privat cu numărul tău de confirmare”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tu știai asta? Motivul pentru care mâncarea din avion poate fi mai sărată sau bogat condimentată

Câți bani câștigă, în 2025, un PILOT sau o stewardesă. Cum poate fi suplimentat venitul lunar pentru personalul din aviație

Ce a pățit acest tânăr, după ce a adormit așa în avion. Cum s-a răzbunat pasagera din față

Un pilot a expus adevăratul motiv pentru care telefonul trebuie pus pe „Mod Avion”, atunci când urci la bordul unei aeronave

Recomandarea video

Citește și

AFACERI Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
12:48
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan
INEDIT Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
12:19
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare
ECONOMIE România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
12:03
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă
SHOWBIZ 2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
11:47
2026, anul concedierilor de răsunet în televiziune. La pachet cu Măruță, un alt nume greu părăsește Pro TV
INFRASTRUCTURĂ 175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
11:37
175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul
FLASH NEWS Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”
11:37
Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani”
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare

Cele mai noi

Trimite acest link pe