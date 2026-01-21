Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții”

Nu întotdeauna zborul cu avionul, la clasa I, ajunge să fie o experiență plăcută. A pățit-o un reputat cercetător de la Google, care a ales să călătorească în cele mai bune condiții, dar nu va uita prea curând cele 5 ore petrecute la bordul United Airlines.

El a produs vâlvă în mediul online reclamând ceea ce a numit „bolul tristeții”, cina primită în timpul unui zbor la clasa întâi.

Ce i-au dat să mănânce la clasa I

Cum era de așteptat, postarea s-a viralizat pe rețelele sociale, fiind preluată de foarte mulți oameni.

Peyman Milanfar lucrează la compania Google, acolo unde conduce echipa de Imagistică Computațională.

El a postat un mesaj pe platforma X în care critică mâncarea pe care a primit-o în timpul unui zbor la clasa întâi cu United Airlines, cel mai mare operator de zbor din America.

Bărbatul a arătat că în bolul său, care trebuia să conțină cina, era un amestecat de „carne misterioasă”, mai multe cuburi de brânză, frunze de salată, măsline și o roșie mare și tare, întreagă.

„Hei, United, e o glumă!? Tocmai am zburat mai bine de 5 ore la clasa întâi, iar acest bol al tristeții e ceea ce îmi serviți drept cină? Între «carnea misterioasă» tipărită 3D, cuburile de brânză ca la cantină și roșia întreagă de care am nevoie de un fierăstrău ca s-o tai… e pur și simplu de necrezut”, a scris pe X Peyman Milanfar, la 4 ianuarie.

Hey @united is this a joke? I just flew 5+ hours in First Class and this bowl of sadness is what you serve me for dinner. Between the 3D-printed mystery meat, the cafeteria cheese cubes, and the whole tomato I need a chainsaw to cut, this is genuinely unbelievable. pic.twitter.com/UOauCoqLAH — Peyman Milanfar (@docmilanfar) January 4, 2026

Postarea lui a devenit imediat virală, mulți dintre cei care au citit-o fiind de acord cu el. „A arunca o roșie întreagă în castron este o nebunie”, a reacționat cineva, potrivit libertatea.ro. O altă persoană a comentat: „Asta pare că a fost gândită pentru o broască țestoasă, nu pentru un om”.

Cum a putut reacționat United Airlines

Lucrurile nu au rămas aici, iar cercetătorul a revenit cu un mesaj în care propune companiei aeriene următorul lucru:

„Hei, United, hai să transformăm acest dezastru culinar într-o victorie umanitară! Tu îmi rambursezi biletul, iar eu donez 100% din sumă către World Central Kitchen”.

Răspunsul celor de la United Airlines a venit imediat, dar nu a fost tocmai unul aplecat asupra propunerii făcute de Peyman Milanfar:

„Ne pare rău că masa nu ți-a îndeplinit așteptările, Peyman! Aceasta nu este experiența pe care ne dorim să o ai. Dacă vrei să verificăm detaliile zborului tău, te rugăm să ne trimiți un mesaj privat cu numărul tău de confirmare”.

