O femeie care a comandat quesadilla de la un fast-food din Iași a rămas oripilată de comanda primită.

În loc de quesadilla, clienta din Iași a primit ceea ce ea a numit „lături”.

Într-adevăr, mâncare nu arată deloc agreabil. „Rușine! Am vrut quesadilla, nu lături! Mi-ați pus fasole cu tot cu zeama din conservă, nu are decât gust de conservă! Înțeleg că nu arată ca în poză, dar chiar așa bătaie de joc?!

Carnea de pui nu există, mi-ați pus kebap doar cu zgârciuri, nici la animale nu pot să dau! Cartofii sunt reîncălziți de o săptămână, s-a uscat și sarea pe ei la câtă ați readăugat, lipia e vai de capul ei…

Patronul, faceți ceva sau închideți ca să nu vă închidă Protecția Consumatorului. Vai și amar, oameni buni, nu vă recomand”, este mesajul femeii de pe Facebook.

Restaurantul cu pricina are – pe Google Reviews – un rating de 3,3 din 5 stele, destul de modest.

„Calitate inferioară a produselor”, scrie cineva.

„E bun sendvișul kebap de dat la iepuri…”, se plânge un alt client.

„Nu recomand shaorma la 20 de lei. Are un gust foarte dubios, varza este tăiată foarte grosolan. Am găsit și bucăți de 5×5 cm. Nici pizza nu este bună la gust, mezelurile par vechi și au un gust mediocru”, povestește altcineva.

Cum prepari o quesadilla delicioasă acasă, în câteva minute

Pentru cei nemulțumiți de quesadilla de la fast-food, soluția ar putea fi produsul preparat acasă, în câteva minute. Aveți nevoie de câteva ingrediente și rețeta simplă de mai jos.

Ingrediente (pentru 2 porții)

• 2 lipii mari de tip tortilla

• 250 g piept de pui (tăiat cubulețe)

• 1 ardei gras (tăiat cubulețe)

• 1 ceapă mică (tocată mărunt)

• 2-3 linguri de porumb conservat (scurs)

• 100-150 g cașcaval ras, mozzarella sau cheddar

• Ulei de măsline sau ulei obișnuit

• Condimente după gust: sare, piper, boia de ardei și oregano

Mod de preparare

Gătește puiul și legumele – Călește cubulețele de piept de pui într-o tigaie cu puțin ulei până devin aurii (aproximativ 5-7 minute), adăugând sare, piper, boia și oregano. Adaugă ceapa și ardeiul gras, lăsând pe foc încă 2-3 minute. La final, încorporează porumbul.

Călește cubulețele de piept de pui într-o tigaie cu puțin ulei până devin aurii (aproximativ 5-7 minute), adăugând sare, piper, boia și oregano. Adaugă ceapa și ardeiul gras, lăsând pe foc încă 2-3 minute. La final, încorporează porumbul. Asamblează quesadilla – Întinde o lipie tortilla pe un tocator. Presară un strat de brânză rasă pe o jumătate a lipiei, adaugă amestecul cald de pui cu legume, apoi acoperă cu încă puțin cașcaval și pliază lipia în două.

Întinde o lipie tortilla pe un tocator. Presară un strat de brânză rasă pe o jumătate a lipiei, adaugă amestecul cald de pui cu legume, apoi acoperă cu încă puțin cașcaval și pliază lipia în două. Rumenește – Pune lipia într-o tigaie uscată (sau cu un strop mic de ulei) la foc mediu, timp de 2-3 minute pe fiecare parte, până când devine crocantă și brânza se topește complet.