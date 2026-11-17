O femeie care a comandat quesadilla de la un fast-food din Iași a rămas oripilată de comanda primită.
În loc de quesadilla, clienta din Iași a primit ceea ce ea a numit „lături”.
Într-adevăr, mâncare nu arată deloc agreabil. „Rușine! Am vrut quesadilla, nu lături! Mi-ați pus fasole cu tot cu zeama din conservă, nu are decât gust de conservă! Înțeleg că nu arată ca în poză, dar chiar așa bătaie de joc?!
Carnea de pui nu există, mi-ați pus kebap doar cu zgârciuri, nici la animale nu pot să dau! Cartofii sunt reîncălziți de o săptămână, s-a uscat și sarea pe ei la câtă ați readăugat, lipia e vai de capul ei…
Patronul, faceți ceva sau închideți ca să nu vă închidă Protecția Consumatorului. Vai și amar, oameni buni, nu vă recomand”, este mesajul femeii de pe Facebook.
Restaurantul cu pricina are – pe Google Reviews – un rating de 3,3 din 5 stele, destul de modest.
„Calitate inferioară a produselor”, scrie cineva.
„E bun sendvișul kebap de dat la iepuri…”, se plânge un alt client.
„Nu recomand shaorma la 20 de lei. Are un gust foarte dubios, varza este tăiată foarte grosolan. Am găsit și bucăți de 5×5 cm. Nici pizza nu este bună la gust, mezelurile par vechi și au un gust mediocru”, povestește altcineva.
Pentru cei nemulțumiți de quesadilla de la fast-food, soluția ar putea fi produsul preparat acasă, în câteva minute. Aveți nevoie de câteva ingrediente și rețeta simplă de mai jos.
Ingrediente (pentru 2 porții)
• 2 lipii mari de tip tortilla
• 250 g piept de pui (tăiat cubulețe)
• 1 ardei gras (tăiat cubulețe)
• 1 ceapă mică (tocată mărunt)
• 2-3 linguri de porumb conservat (scurs)
• 100-150 g cașcaval ras, mozzarella sau cheddar
• Ulei de măsline sau ulei obișnuit
• Condimente după gust: sare, piper, boia de ardei și oregano
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.