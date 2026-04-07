Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer

Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer

Luiza Dobrescu

Președintele Nicușor Dan vrea desecretizarea informațiilor legate de achiziția de vaccinuri Pfizer.

Declaraţia survine după ce  România a fost condamnată să plătească peste 600 de milioane de euro pentru vaccinurile contractate şi neachitate.

Nicuşor Dan spune că România trebuie să facă publice toate informaţiile legate de achiziţia vaccinurilor Pfizer împotriva SARS-CoV-2.

Declaraţiile au fost făcute în timpul vizitei la Centrul de Mari Arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timişoara.

Preşedintele s-a aflat alături de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Trebuie să facem public tot legat de Pfizer de acum patru ani, cinci ani, când s-a semnat contractul.

Am vorbit mai devreme de război informaţional.

E foarte important, pentru că ce vedem în spaţiul media?

Vedem nişte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician.

Vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician”.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat în primă instanţă Polonia şi România să plătească o restanţă de 1,3 miliarde de euro şi, respectiv, 600 de milioane de euro.

Cele mai noi

Trimite acest link pe