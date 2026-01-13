Prima pagină » Actualitate » Incident petrecut pe Aeroportul din Sibiu. Un avion al companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii

13 ian. 2026, 22:03, Actualitate
O aeronavă a companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei după ce a aterizat pe Aeroportul Sibiu, în condiții de ninsoare. Pasagerii nu au fost afectați.

O aeronavă Wizz Air care a operat marți, 13 ianuarie 2026, zborul comercial Milano Bergamo – Sibiu a fost implicată într-un incident operațional la sol, după ce a aterizat pe Aeroportul Internațional Sibiu. Evenimentul a avut loc fără consecințe pentru pasageri sau trafic, au transmis reprezentanții aeroportului.

Potrivit unui comunicat oficial, aeronava a aterizat în siguranță la ora 16:39, în condiții de ninsoare abundentă. Când a sosit, pista era curățată și declarată operațională, potrivit procedurilor de deszăpezire aplicabile.

Incidentul nu a generat situații de urgență

După ce a aterizat, în timpul manevrei de întoarcere pentru intrarea pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei. Incidentul s-a produs la o viteză redusă și nu a generat situații de urgență. Potrivit procedurilor de siguranță, echipele de la sol au intervenit pentru degajarea aeronavei, ghidând-o pe căile de rulare astfel încât traficul aeroportuar să nu fie perturbat.

Reprezentanții aeroportului au precizat că nu a fost necesară închiderea suprafețelor de manevră sau a aeroportului. Zborurile programate au fost operate conform orarului, fără întârzieri semnificative, iar debarcarea pasagerilor s-a realizat în condiții normale, respectând procedurile operaționale standard.

După ce echipele de la sol au intervenit, aeronava a rulat normal către platformă și a fost repusă în serviciu. La momentul comunicării informațiilor, avionul efectua deja alt zbor comercial pe ruta Sibiu  – Birmingham.

Evenimentul va face obiectul unei investigații interne de siguranță, care va fi desfășurată conform procedurilor aplicabile, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții Wizz Air au reafirmat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea principală a companiei aeriene.

