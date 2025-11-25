Trei britanici au urmat modelul celor doi români și au fugit după avion, pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția din Germania

Poliția germană a semnalat un al doilea incident pe pista aeroportului din Koln. Trei cetățeni britanici, care doreau să se întoarcă în Marea Britanie, au deschis ieșirea de urgență a unui avion și au declanșat alarma. Ei au fost opriți de personalul de securitate.

Trei britanici au urmat modelul celor doi români și au fugit după avion, pe pista aeroportului din Koln

Doi pasageri români au alergat pe pista aeroportului din Koln, Germania, pentru a prinde avionul Wizz Air spre București pe care îl pierduseră. Cei doi bărbați au spart geamul unei ieșiri de urgență pentru a ajunge pe pistă, în încercarea de a urca în avion, însă au fost reținuți de un angajat al securității până când a sosit poliția. Împotriva lor a început deja o procedură penală.

Britanicii nu au fost încă acuzați oficial, însă un purtător de cuvânt al aeroportului a subliniat faptul că deschiderea ușilor de urgență ale avioanelor fără un motiv justificat este strict interzisă. Nici românii, nici britanicii nu au reușit să se urce în avion.

Aeroportul din Koln analizează opțiunile legale și își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni judiciare, conform declarațiilor oficialului respectiv.

Un purtător de cuvânt al poliției a descris incidentele similare, petrecute în două zile consecutive, drept „fără îndoială remarcabile”.

