Ce amendă a primit un șofer care a rulat cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Cum l-au sancționat polițiștii

19 oct. 2025, 15:38, Actualitate
Un șofer a fost sancționat de polițiști, sâmbătă, 18 octombrie 2025, după ce a fost surprins în timp ce rula cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Viteza limită pentru acea porțiune de drum este de 130 km/h.

Radarul polițiștilor a înregistrat viteza uriașă de rulare, ieri, la ora 14:03. Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat autoturismul și, implicit, șoferul vitezoman. Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani din Puchenii Mari, județul Prahova.

Ce sancțiune a primit șoferul vitezoman

În urma gestului conducătorului auto, autoritățile au dispus sancționarea imediată. Bărbatul a primit o amendă de 3.037 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. Poliția Română atrage atenția asupra pericolului la care se expun cei care nu respectă legea.

„227 km/h…nu mai contează dacă acest conducător auto se afla pe Autostradă, Drum Național, Drum Județean, etc… O secundă putea însemna o tragedie.
Colegii noștri din cadrul Brigăzii Autostrăzi l-au depistat la timp, i-au aplicat o amendă de peste 3.000 de lei și i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.
Dincolo de aceste măsuri, rămâne o întrebare: merită riscul?
Dați-ne voie să răspundem noi: NU!
P.S.: Viteza nu impresionează! Viteza rănește!”, se arată în postare Poliției Române.

Un șofer din Prahova a circulat cu 227 km/h pe A0 / foto: Facebook Poliția Română

Sursă foto: Facebook Poliția Română / Shutterstock

