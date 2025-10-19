Ce amendă a primit un șofer care a rulat cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Cum l-au sancționat polițiștii

Un șofer a fost sancționat de polițiști, sâmbătă, 18 octombrie 2025, după ce a fost surprins în timp ce rula cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Viteza limită pentru acea porțiune de drum este de 130 km/h.
Radarul polițiștilor a înregistrat viteza uriașă de rulare, ieri, la ora 14:03. Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat autoturismul și, implicit, șoferul vitezoman. Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani din Puchenii Mari, județul Prahova.
În urma gestului conducătorului auto, autoritățile au dispus sancționarea imediată. Bărbatul a primit o amendă de 3.037 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. Poliția Română atrage atenția asupra pericolului la care se expun cei care nu respectă legea.
„227 km/h…nu mai contează dacă acest conducător auto se afla pe Autostradă, Drum Național, Drum Județean, etc… O secundă putea însemna o tragedie.
Colegii noștri din cadrul Brigăzii Autostrăzi l-au depistat la timp, i-au aplicat o amendă de peste 3.000 de lei și i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.
Dincolo de aceste măsuri, rămâne o întrebare: merită riscul?
Dați-ne voie să răspundem noi: NU!
P.S.: Viteza nu impresionează! Viteza rănește!”, se arată în postare Poliției Române.
Sursă foto: Facebook Poliția Română / Shutterstock