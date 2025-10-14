Accesarea informațiilor din baza de date a Poliției se poate face numai în anumite situații. Polițiștii sau alte autorități au acces la aceste informații, însă nu au dreptul să le acceseze fără avea și un motiv întemeiat.

Șoferii pot să afle cine și când i-a verificat în baza de date a Poliției, iar avocatul Adrian Cuculis a explicat pentru ProMotor, ce se poate face când ai constatat că datele tale au fost accesate nejustificat.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, accesul la baza de date a Poliției este permis doar în condiții strict reglementate.

„Informațiile despre un șofer pot fi accesate, bineînțeles, de orice polițist, dar atenție, doar în scopul în care are o lucrare de efectuat”, a explicat avocatul.

Nu doar Poliția Rutieră are acces la aceste date, ci și alte instituții ale statului, precum instanțele de judecată, Jandarmeria sau organele de cercetare penală. Toate pot verifica datele unui conducător auto, însă doar atunci când există o justificare legală.

O accesare a bazei de date se poate transforma în infracțiune

„Orice altă accesare a bazei de date, care se poate verifica destul de ușor, reprezintă o infracțiune”, avertizează Adrian Cuculis.

Orice accesare a bazelor de date este înregistrată și se poate vedea cine și la ce oră a intrat pe profilul unei persoane, plus ce a verificat. Dacă cercetarea nu este justificată, rezultă că baza de date a fost accesată ilegal.

De altfel, mulți oameni cred că un polițist poate „arunca un ochi” în sistem, doar din curiozitate. Nu este așa în realitate, iar acest lucru este interzis. „Simplă verificare nu există din punct de vedere legal”, punctează avocatul Cuculis.

Atât în bazele de date ale Poliției, cât și în cele la care au acces avocații, orice interogare trebuie justificată printr-un motiv clar. Lipsa unei justificări valide poate fi interpretată drept o încălcare a legii și poate atrage răspunderea penală a persoanei care a efectuat accesul neautorizat.

Când este justificată verificarea unui șofer

Există multe situații în care verificarea datelor unui conducător auto este legitimă.

comiterea unei contravenții sau infracțiuni rutiere;

implicarea într-un accident;

verificări la trecerea frontierei;

suspiciuni privind încălcarea legislației civile sau penale etc.

„Plecând de la o simplă contravenție și până la o anchetă penală, autoritățile pot accesa aceste date, dar numai atunci când există un temei legal clar”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

În consecință, polițiștii nu pot accesa pur și simplu baza de date pentru a vedea ce mașină deține un conducător auto sau când a primit ultima amendă. Pot face asta numai dacă îl opresc pentru control în trafic sau fac cercetări cu privire la un accident sau o altă abatere rutiere, respectiva persoană fiind vizată de această verificare.

Cum pot afla șoferii cine i-a verificat în baza de date a Poliției

Orice persoană are dreptul să știe cine, când și de ce i-a verificat dosarul din baza de date a Poliției. Procedura este destul de simplă, potrivit avocatului Cuculis.

„Se depune o cerere, adresează instituției care gestionează baza de date. În cazul șoferilor, de exemplu, solicitarea trebuie adresată Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), care are obligația să păstreze un jurnal al tuturor accesărilor”, a mai explicat avocatul.

Acest „jurnal” sau „log de acces” conține informații despre persoana care a efectuat interogarea, data și motivul invocat.

IGPR are obligația de a oferi aceste informații persoanei vizate, în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Sesizările pot declanșa anchete interne sau penale

Atunci când un șofer a constatat că datele sale au fost accesate fără drept, poate sesiza mai multe instituții ale statului.

„Se poate formula o plângere către autoritatea competentă în materia protecției datelor cu caracter personal, dar și către instanțele de judecată sau parchet”, precizează Adrian Cuculis.

Sesizările pot declanșa anchete interne sau penale și, în urma cercetărilor, persoana sau instituția care a abuzat de funcție poate fi trasă la răspundere.

Există deja cazuri în care șoferii au sesizat autoritățile pentru accesări nejustificate ale datelor personale. Deși multe situații nu au ajuns în instanță, discuțiile și sesizările sunt tot mai frecvente.

„Există sesizări către autorități și foarte multe discuții pe tema încălcării datelor cu caracter personal”, confirmă avocatul.

Dacă se demonstrează că o autoritate sau o instituție au accesat fără motiv legal informații despre un șofer, persoana vizată poate formula plângere penală.

Ancheta poate duce inclusiv la condamnarea celor care au abuzat de funcție pentru a accesa nejustificat datele personale.

