Ce ar trebui să faci în timpul unei plimbări pentru a arde mai multe calorii

12 feb. 2026, 13:00, Actualitate
O plimbare este extrem de benefică pentru organism, însă pentru a arde mai multe calorii este nevoie să ții cont de niște reguli.

O plimbare pe jos, în aer liber, este oricând recomandată de medici. Specialiștii susțin că se pot arde mai multe calorii în timpul unei plimbări dacă ții cont de câteva reguli, notează presa spaniolă.

Astfel, în timpul plimbării, pentru a arde cât mai multe calorii, este indicat să schimbi intensitatea mersului, oscilând între mersul lent și cel cu pași mai rapizi.

Experții susțin că nu este necesar să mergi mai mulți kilometri, ci doar să variezi intensitatea pașilor.

Mersul pe jos la o anumită intensitate poate face inima mai puternică, te ajută să arzi calorii, îmbunatățește functia respiratorie și dă o stare de spirit mai bună prin eliberarea de endorfine.

Numărul de calorii arse prin mers depinde de vârsta, înălțimea și greutatea ta, precum și de intensitatea, durata și ritmul acestui tip de activitate.

În medie, o persoană cu o greutate de 70 de kilograme va arde aproximativ 100 de calorii la 1,5 km parcurși într-un ritm lejer. Mersul pe jos într-un ritm moderat poate arde aproximativ 200-300 de calorii pe oră. Cu cât ritmul este mai alert și dacă se merge pe un teren înclinat cu atât se pot arde mai multe calorii.

