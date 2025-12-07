Prima pagină » Actualitate » Ce arată primele rezultate la Primăria Capitalei. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 14:46, Actualitate
Primul sondaj din ziua votului, realizat de ARA Public Opinion la nivelul Municipiului București, arată că 47% dintre alegători au optat pentru „răul cel mai mic”. Aproape 1/3 votanți spune că a decis în cabina de vot pe cine să pună ștampila. 

Sursa foto: Mediafax

În ceea ce privește motivul din spatele votului, bucureștenii au răspuns astfel:

  • Mi-a plăcut de candidat – 49%
  • Am ales răul mai mic – 47%
  • Nu știu / Nu răspund – 4%

Întrebați dacă au votat un candidat susținut de un partid sau un candidat independent, bucureștenii au răspuns:

  • Candidat susținut de partide – 76%
  • Candidat independent – 9%
  • Nu răspund – 15%

București pro-european: suveranismul, opțiune minoritară

La întrebarea dacă au votat pentru un București condus de un pro-european sau de un suveranist, răspunsurile au fost net în favoarea primei opțiuni. Totuși un număr important de persoane a refuzat să răspundă

  • Pro-european – 76%
  • Suveranist – 9%
  • Nu știu ce înseamnă – 3%
  • Nu răspund – 12%

Continuitate ideologică față de alegerile trecute

Electoratul pare, în bună măsură, consecvent ideologic față de alegerile anterioare pentru Primăria Generală:

  • Da, asemănătoare – 59%
  • Nu, total opus – 23%
  • Nu știu ce înseamnă – 11%
  • Nu răspund – 7%

Majoritatea declară că au făcut o alegere similară ideologic cu cea de la scrutinul trecut, în timp ce aproape un sfert spun că au votat „total opus”, indicând și un segment de electorat aflat în căutare de alternativă.

Când decid bucureștenii cu cine votează

Momentul deciziei de vot arată o distribuție echilibrată între opțiuni consolidate în timp și alegeri de ultim moment:

  • Înainte de campania electorală – 33%
  • În timpul campaniei – 38%
  • În cabina de vot – 29%
  • Nu știu / Nu răspund – 0%

De unde se informează bucureștenii înainte de vot

Tradiționalul încă rezistă, dar rețelele sociale câștigă teren. La întrebarea „De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot?”, respondenții au indicat:

  • Presa tradițională (TV, ziare) – 43%
  • Campanie electorală – 16%
  • Facebook – 15%
  • Familie și prieteni – 14%
  • TikTok – 9%
  • Colegi – 2%
  • Vecini – 1%
  • Biserica – 0%
  • Nu știu / Nu răspund – 0%

Temerile bucureștenilor: economia, boala și instabilitatea politică

Întrebați care sunt principalele trei temeri, bucureștenii au indicat în special crizele economice și vulnerabilitățile personale:

  • Instabilitate economică internă – 46%
  • Boală – 32%
  • Instabilitate politică – 31%
  • Șomaj – 18%
  • Pierderea sau restrângerea libertăților fundamentale – 14%
  • Alianța României cu Rusia – 4%
  • Ieșirea din NATO – 4%
  • Război – 1%
  • Ieșirea din Uniunea Europeană – 1%
  • Naționalizarea băncilor și companiilor străine – 1%
  • Relații proaste cu SUA – 1%
  • Invadarea României – 0%
  • Nu știu / Nu răspund – 0%

Când vine vorba despre responsabilitatea pentru starea actuală a României, bucureștenii arată clar spre politicieni:

  • Clasa politică – 60%
  • Manipularea prin social media – 27%
  • Vladimir Putin – 7%
  • Serviciile secrete – 4%
  • Armata – 0%
  • Biserica – 0%
  • Nu știu / Nu răspund – 2%

Între scenariile negative pentru 2026, cel mai des menționat este unul economic:

  • Criză economică – 49%
  • Plecarea din România a companiilor străine – 24%
  • Emigrația masivă a românilor – 22%
  • Primirea în România a emigranților din Orientul Mijlociu și Asia – 5%
  • Nu știu / Nu răspund – 0%

Cine candidează în București la Alegerile Parțiale 2025

Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

  1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),
  2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),
  3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),
  4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),
  5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),
  6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),
  7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),
  8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),
  9. Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),
  10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),
  11. Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,
  12. Dan Trifu – candidat independent,
  13. Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,
  14. Gheorghe Nețoiu – candidat independent,
  15. Vlad Gheorghe – candidat independent,
  16. Angela Negrotă – candidat independent,
  17. Filip Titian – candidat independent.

Cele mai noi